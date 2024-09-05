Приватбанк расширил доставку карт за границу

Теперь клиенты Приватбанка могут открыть новую карту банка или перевыпустить действующую в Приват24 и получить «физическую» карту через курьера Новой Почты в любой адрес в Испании, Франции и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Клиенты Приватбанка уже имеют возможность заказать доставку карты в любое отделение или почтомат Новой Почты по всей Украине и через курьера Новой Почты на любой адрес в 14 странах Европы (Польша, Молдова, Литва, Германия, Чехия, Румыния, Эстония, Латвия, Италия, Словакия, Великобритания, Испания, Франция и Венгрия).

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Приватбанк уже доставил своим клиентам Новой Почтой более 1,1 млн карт по Украине и 157 тыс. карт за границу. В банке отметили, что на сегодняшний день каждая пятая из перевыпущенных клиентами карт заказывается с доставкой.