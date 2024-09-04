Bloomberg: Украина готовится к давлению МВФ относительно девальвации гривны и повышения налогов

Украина готовится к давлению Международного валютного фонда (МВФ) о девальвации гривны и повышении налогов. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на собственные источники среди украинских чиновников.

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Представители МВФ на этой неделе начали переговоры с Украиной о расширенном финансировании Украины. По результатам пересмотра страна может получить $1,1 млрд, если сотрудники фонда решат, что Украина достигает целей программы и достаточно средств для финансирования.

Дефицит бюджета

Bloomberg напомнил, что по последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, у Украины есть дефицит бюджета в размере $15 млрд в следующем году, который еще не заполнен финансовыми обязательствами доноров.

Чтобы помочь закрыть эту дыру, МВФ планирует побудить Национальный банк Украины быстрее девальвировать гривну и смягчить монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Эти шаги призваны увеличить поступления в бюджет Украины в национальной валюте и удешевить заимствования Минфина.

В дискуссиях перед заседаниями на этой неделе, рассказали источники, МВФ также раскритиковал план правительства по повышению нескольких налогов как слишком мягкий и призвал украинское правительство рассмотреть возможность увеличения более широкого спектра пошлин.

Одним из возможных предложений является повышение налога на добавленную стоимость.

Агентство напомнило, что во вторник украинский парламент не смог принять закон, который увеличил бы так называемый военный сбор с личных доходов и распространил его также на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, что отражает непопулярность таких шагов среди украинцев.

Кроме того, Украина планирует получить дополнительную поддержку от $50 млрд замороженных российских активов.