Биткоин упал ниже $56 000, бывший глава Mt. Gox анонсировал запуск новой криптобиржи: что нового на рынке

Биткоин упал ниже $56 000, Ethereum — до $2 300

Вчера вечером курс биткоина и Ethereum начал проседать. Сегодня утром в моменте BTC упал ниже $56 000, а Ethereum — до $2 300. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $56 770, Ethereum — $2 400. За сутки биткоин упал на 3,86%, Ethereum — на 4,44%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение.

Бывший глава Mt. Gox анонсировал запуск новой криптобиржи

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Mt. Gox, потерпевшая крах 2014 года, планирует запустить новый продукт. Об этом сообщает The Block со ссылкой на заявление Марка Карпелеса на конференции Korea Blockchain Week в Сеуле.

По словам экс-CEO Mt. Gox, запуск торговой платформы EllipX намечен на сентябрь 2024 года. Предприниматель отметил, что планирует уделить особое внимание прозрачности криптобиржи и удобству пользователей.

Карпелес уточнил, что EllipX ориентирована на европейский рынок и намерена открыть офис в Польше. Сейчас компания работает над тем, чтобы ее продукт соответствовал регламенту MiCA.

Mt. Gox базировалась в Польше, поэтому я хорошо знаю эту страну", — объяснил Карпелес.

С точки зрения структуры, EllipX имеет много общего с Нью-Йоркской фондовой биржей, но ориентирована на рынок криптовалют, отметил Карпелес. Известно, что после официального запуска предприниматель вступит в должность технического директора биржи.

Также Карпелес заявил, что биржа намерена делиться техническими данными с клиентами, чтобы продемонстрировать полную прозрачность, в дополнение к проверкам третьими сторонами.

Стремление к такому формату работы обусловлено опытом работы с Mt. Gox, взлом платформы 2014 года и длительной процедурой возврата средств.

Аккаунты членов семьи Трампа в X сломали для продвижения криптоскама

В ночь с 3 на 4 сентября 2024 года аккаунты родственников кандидата в президенты США Дональда Трампа в X (ранее Twitter) были скомпрометированы для продвижения скам-токена.

В частности, от хакерской атаки пострадали дочь и невестка политика Тиффани Трамп и Лара Трамп.

Получив доступ к аккаунту Лары Трамп, злоумышленники опубликовали сообщение, в котором продвигали токен под тикером WL, который как будто бы связан с проектом Трампа — World Liberty Financial.

«Наша цель в World Liberty состоит в том, чтобы использовать наш токен управления на базе Solana — WL, для поддержки нашего протокола DeFi-кредитования. Это необходимо для того, чтобы американский народ полностью контролировал свои финансы без единой точки отказа. Мы хотим забрать власть у централизованных банков и вернуть ее людям», — говорилось в сообщении хакера на странице Лары Трамп.

На странице проекта World Liberty Financial предупредили, что аккаунты скомпрометированы, а также призывали не покупать токены.

Сын Дональда Трампа — Эрик Трамп заявил, что команда X заблокировала сломанные аккаунты в течение нескольких минут.

За 11 лет соло-майнеры добыли по меньшей мере 329 блоков биткоина.

С 2014 года майнеры-одиночки первой криптовалюты добыли не менее 329 блоков, подсчитали журналисты Protos на основе данных CK Pool.

Структура не является пулом в строгом смысле, но оказывает услуги индивидуальным добытчикам криптовалюты. Последние подключают через нее к сети свой хешрейт и получают 98% вознаграждения за блок (за минусом комиссии CK Pool) в случае удачи.

Реальные показатели соло-майнинга, скорее всего, несколько выше, поскольку таким участникам сети не обязательно пользоваться сервисом платформы, отметили в издании.

При этом, шансы решить криптографическую головоломку биткоина для одиночек практически равны 0%.

«Однако около нуля, не равно нулю», — констатировали журналисты.

По данным на март 2023 года, соло-майнеры добывали в среднем один блок за 10 месяцев. Традиционные пулы за этот период генерировали 43200 базовых элементов сети.

Хасс Маккук из Bitcoin Mining Council обозначил шансы одиночек как еще ниже — один до 1,4 млн.

Но эти оценки никак не объясняют 11 блоков, полученных соло-майнерами за последние шесть месяцев, подчеркнули в Protos.