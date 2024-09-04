Миссия МВФ 4 сентября начинает дискуссии с властями Украины по пересмотру программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в релизе МВФ, которое есть в распоряжении ЭП.
МВФ начинает переговоры с Украиной по пересмотру программы расширенного финансирования на $1,1 млрд
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«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)», — говорится в сообщении.
Напомним, что 2 сентября Международный валютный фонд начал миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.
Источник: Минфин
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