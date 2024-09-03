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3 сентября 2024, 16:30 Читати українською

Розыгрыш миллиона от ПУМБ за участие в программе «Национальный кэшбек»

ПУМБ — крупнейший украинский банк с частным капиталом, присоединился к государственной программе «Национальный кешбек». Банк одним из первых поддержал проект под патронатом Министерства экономики Украины и стал партнером программы. Кроме того, ПУМБ усилил инициативу розыгрышем 700 призов по 1000 грн и 3 зарядных станций среди своих клиентов. Главный победитель получит от банка 1 000 000 гривен!

В основе государственной программы «Национальный кешбек» лежит идея поддержки граждан и украинского бизнеса. Программа будет реализована через покупку товаров украинского производства с возвратом клиенту 10% кешбека от государства на специальную карту «Кешбек «Сделано в Украине», открытую в банках-партнёрах программы. Эти средства можно будет потратить на определённый программой перечень услуг от украинского бизнеса.

«Мы одними из первых присоединились к этой важной государственной программе. Кешбек от ПУМБ и ранее был одним из наших конкурентных преимуществ, а с участием в программе „Национальный кешбек“ наша экосистема кешбеков станет, пожалуй, самой выгодной на банковском рынке. Также, благодаря удобству нашего приложения — ПУМБ Online, регистрация в программе занимает всего несколько кликов. Всё понятно на интуитивном уровне. Будем рады видеть как можно больше новых клиентов, которые присоединятся к программе через ПУМБ Online и убедятся в выгодности и финансовых преимуществах нашего банка», — подчеркивает Дмитрий Полищук, заместитель Главы правления ПУМБ по розничному бизнесу.

Какие преимущества вы получите, присоединившись к программе через ПУМБ Online:

Кроме 10% кешбека от государства, с ПУМБ клиенты зарегистрировавшиеся в программе и выполнившие условия акции*, получат возможность выиграть мега-приз в размере 1 000 000 гривен. А также будет 700 призов по 1 000 гривен и уже с сентября начнётся розыгрыш 3 мощных зарядных станций Bluetti AC200MAX.

Когда покупаешь украинское — все в плюсе! А с ПУМБ плюсов становится больше. Убедиться в этом очень легко, стоит только стать клиентом банка, зарегистрироваться в государственной программе «Национальный кешбек» и попробовать свою удачу в акциях от ПУМБ.

Зарегистрировать карту ПУМБ «Кешбек «Сделано в Украине» и получить шанс выиграть 1 000 000 грн с другими призами — можно по ссылке.

Начисление кешбека для потребителей начинается с 2 сентября. Первый этап программы продлится с сентября по декабрь 2024 года. Минимальный месячный кешбэк по программе составит 2 грн, максимальный — 3 000 грн. Зачисление средств на карту за траты текущего месяца будет происходить до 20 числа следующего месяца. Процесс выплат по этой программе будет аналогичен хорошо зарекомендовавшим себя инициативам «єПідтримка» и «єВідновлення», которые также поддерживал ПУМБ.

Какие товары можно покупать для участия в программе «Национальный кешбек»:

Потребительские товары украинского производства, которые включены производителями-участниками программы в перечень товаров, принимающих участие в программе, за исключением подакцизных товаров. Также украинское вино без содержания спирта, медовые напитки, лекарства украинского производства и другой перечень категорий, указанных в приложении постановления КМУ.

На что можно потратить полученный кешбек от государства?

Кешбек можно будет потратить на услуги: образование, лечение, спортивные учреждения, кино, развлечения, заведения общественного питания, юридическую помощь и прочее. Кроме того, можно оплатить коммунальные платежи, купить билеты, пополнить мобильный счёт или воспользоваться другими услугами, указанными в приложении к постановлению. Оплата указанных услуг должна быть исключительно в безналичной форме.

Эти средства также можно пожертвовать на ВСУ или купить на них военные облигации. Однако потребители не смогут снимать наличные с карты или переводить деньги на другую карту. Стоимость открытия и обслуживания карты — 0 гривен.

Как принять участие в государственной программе «Национальный кешбек» с ПУМБ: Зарегистрироваться в программе могут граждане Украины старше 18 лет. Для этого необходимо:

  1. Открыть в ПУМБ Online виртуальную карту «Кешбек «Сделано в Украине».
  2. В приложении банка подать заявление на участие в программе и выбрать счета, которые примут участие в государственной программе «Национальный кешбек».
  3. Дать согласие на передачу информации о платёжных операциях с этих счетов для начисления кешбека.
  4. Зайти в приложение «Дія» и в разделе «Сервисы» выбрать «Национальный кешбек».
  5. Выбрать карту «Кешбек «Сделано в Украине» от ПУМБ для зачисления кешбека от государства.
  6. Получить на карту ПУМБ «Кешбек «Сделано в Украине» возврат средств от государства за покупку украинских товаров, которые производители включили в специальный перечень.

Важно: Перед регистрацией необходимо обновить приложение ПУМБ Online и Дія.

Теперь вы участник выгодной государственной программы «Национальный кешбек», розыгрыша 1 000 000 грн от ПУМБ и многих других призов. Поддерживайте украинских производителей, покупайте украинские товары через ПУМБ!

*Официальные правила акции розыгрыша призов 1 млн грн и 700 призов по 1000 грн от ПУМБ читайте здесь. Период действия акции: 02.09.2024 — 31.12.2024.

Больше информации на сайте ПУМБ.

Источник: Минфин
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