Наиболее полезные функции банковских приложений по версии «Минфина»

Оплатить коммуналку, налоги, штраф, перевести кому-то деньги или оформить карту — еще лет 10 назад для этого украинцам приходилось искать ближайшее отделение банка. Так было проще, потому что у банковских приложений был ограниченный функционал и они были сложны в использовании. Сегодня же эти и другие операции легко совершаются со смартфона. На примере приложений нескольких банков мы сделали подборку наиболее полезных и интересных функций, которые превратили управление личными финансами в простую обыденность.

Sense SuperApp

Персонализация

Создавая Sense SuperApp, разработчики переосмыслили подход к мобильному банкингу и сделали приложение с собственной философией и дизайном. Одна из его фишек — персонализация.

Клиентам предоставили возможность настроить интерфейс программы так, как нравится им. Вместо стандартного набора функций в программе был создан полноценный рабочий стол. Пользователь может выводить на него в виде ярлыков те функции, которые требуются именно ему для управления финансами. Есть и другие гибкие настройки. Клиенты могут:

Редактировать рабочий стол: установить обои, выбрать темный или светлый режим, добавить необходимые продукты и собственные шаблоны платежей, создать папку со своим названием и сгруппировать несколько шаблонов по теме.

Менять цвет и название карты, пакета услуг, депозита, кредита и т. д.

Установить звуки сигналов на различные операции по своему вкусу и настроению.

Добавить фото в свой профиль и выбрать стиль общения: официальный, дружеский или сдержанный. С учетом выбора, приложение и чат поддержки будет говорить с клиентом на одном языке.

Кроме стандартной функции «Статистика расходов», в Sense SuperApp есть сервис «Модели расходов», позволяющий рационально тратить деньги. Достаточно выбрать модель по описанию и бюджету. К примеру, «Драйвер» для владельцев авто, или «Турист» — для тех, кто планирует отпуск.

Технология drag'n'drop — «тяни-бросай»

Как обычно производятся платежи в мобильном банке? Нужно открыть соответствующее меню, выбрать подходящий вариант платежа, счет, с которого будут списаны деньги, а затем счет, на который они будут зачислены.

У Sense SuperApp есть технология drag'n'drop, которая упрощает этот процесс. К примеру, чтобы перевести деньги с карты на депозит, достаточно просто перетащить иконку карты на иконку вклада, после чего появится окно платежа с нужными реквизитами. Остается только указать сумму и нажать Перевести.

Финансовый мессенджер

Все переводы между клиентами банка можно совершать в приложении через финансовый мессенджер, с возможностью добавлять стикеры в перевод, ставить реакции, а также обмениваться текстовыми сообщениями. История переводов сохраняется в чате, при необходимости можно сделать повтор любой операции.

В настоящее время мессенджером пользуется более 260 тысяч пользователей Sense SuperApp. С начала года доля пользователей услугой выросла более чем в 2 раза.

Покупка ОВГЗ

Sense Bank является одним из ключевых игроков на рынке операций по ОВГЗ (в том числе военных облигаций). Его клиенты могут приобрести от одной облигации, и этот процесс происходит онлайн в мобильном приложении.

О популярности функции среди пользователей Sense SuperApp свидетельствует статистика. С начала полномасштабного вторжения:

количество инвесторов составляет более 43 тысяч клиентов;

количество заключенных сделок — около 275 тысяч (средний чек около 50 тысяч гривен);

объем торговли — около 14 млрд гривен (в эквиваленте);

динамика — если сравнивать первые 7 месяцев 2024 года с аналогичным периодом прошлого года, то объем торговли и количество сделок выросли более чем в три раза.

Программа лояльности Cash`U Club

Отдельно стоит отметить и Cash`U Club — программу лояльности от Sense Bank. Достаточно гибкая и разнообразная: она предоставляет до 7 категорий товаров или услуг, в которых можно вернуть до 6% от затрат. Одна из ее уникальных особенностей — 0,5% кешбека при оплате гаджетами из Apple Pay/Google Pay.

До 15% кешбэка можно получать в магазинах-партнерах банка. Также клиенты могут участвовать в розыгрышах и акциях, которые проходят прямо в приложении.

Накопленные бонусы можно вывести на карту реальными деньгами, поучаствовать в розыгрыше ценных подарков или поддержать ВСУ. К слову, с начала года клиенты Sense Bank перечислили таким образом на поддержку украинских защитников почти 1,5 млн гривен.

ABank24

Регулярные платежи

ABank24 — удачный пример того, как в банковском приложении реализованы регулярные платежи. Это способ регулярной оплаты счетов или проведения переводов без непосредственного участия плательщика. То есть без обязательного ввода каждый раз номер карты или реквизитов счета получателя средств. Один раз настроены, далее эти платежи производятся автоматически.

С помощью этого инструмента удобно оплачивать, например, обучение ребенка в музыкальной школе, мобильную связь, подписки (новостных сайтов, ОТТ-сервисов, хостинг-провайдеров, облачных программ, образовательных порталов), делать на постоянной основе благотворительные и волонтерские взносы.

В ABank24 такие платежи настраиваются в два шага:

1. Заходим в меню «Платежи» —> «Регулярные платежи», и выбираем платеж, который хотим создать:

2. Указываем данные получателя (номер телефона при пополнении мобильного или номер карты при переводе на карту), сумму, карту, с которой будут списаны средства, и регулярность платежа:

Все. Далее при необходимости можно управлять текущими регулярными платежами и добавлять новые:

Кобренд-карты

Еще одна полезная опция приложения от Абанка — возможность оформления кобренд-карт совместно с двумя мощными сетями магазинов: АТБ и «Эпицентр». Первая соответственно называется «АТБ», вторая — «Выгода».

Кобрендинговые банковские карты — это общее предложение банка, выпустившего карту, и его партнеров. Последние, как правило, крупные, торговые сети или известные компании, услугами которых пользуется большинство населения. По сути, это обычная банковская карта, с помощью которой можно совершать свои ежедневные покупки, получая за это дополнительные скидки или бонусы в виде бонусов/миль/минут от партнера банка.

Обе карты можно оформить дистанционно. Достаточно загрузить мобильное приложение ABank24, отправить через него в банк копии документов (или зарегистрироваться через Дію). Носить с собой отдельный кусок пластика не придется. Можно ограничиться виртуальными картами, которые будут доступны сразу после регистрации и могут быть добавлены в мобильный кошелек Apple Pay или Google Pay.

Карта АТБ, которых уже выпущено более 1,4 млн, позволяет получать дополнительную скидку от 5% в магазинах АТБ, а также зарабатывать на покупках в сети 1,2% от Абанка.

Кара «Выгода», которыми уже пользуются более 700 тыс. клиентов, дает 1% кешбэка где угодно от банка и 2% на расходы в Эпицентре, а также экстрабонус — 100 ₴ за расходы на сумму 5000 ₴ в течение 60 дней.

ПУМБ

Кешбэк

Одна из фишек, за которую клиенты ПУМБ ценят приложение банка ПУМБ Online — это кешбэк. Да, его сейчас насчитывают немало банков, но ПУМБ смог предложить нечто особенно интересное в плане количества предложений и их наполнения.

Во-первых, пользователь может выбрать сразу 3 категории кешбэка только от банка, в которых можно зарабатывать до 500 грн в месяц. Отдельно отметим, что среди постоянных есть «Коммунальные платежи». ПУМБ в ней насчитывает 1,5% при оплате с кредитной карты и 0,75% — с дебетовой. Это довольно редкая категория для начисления кешбэка. На коммуналку сегодня идут немалые суммы, а это соответственно предполагает немалые выплаты вознаграждения для клиентов, выбирающих эту категорию. Поэтому большинство банков считают это для себя слишком тяжелой финансовой нагрузкой.

Во-вторых, благодаря «кешбэкам от партнеров» и «лавке кешбэков» (аналог кешбэк-сервиса типа LetyShops) за покупки, совершенные картой ПУМБ, можно вообще получать неограниченную сумму вознаграждения. Более того, в «магазине кешбэков», который работает с более чем 500 магазинами, можно возвращают часть своих средств при оплате картами других банков и даже наличными (в приложении ПУМБ Online есть возможность регистрации даже без наличия счета в банке).

В-третьих, кешбэк начисляется на покупки даже за рубежом. Например, за пользование городским транспортом — 20%, за расчеты в кафе и ресторанах банк возвращает 0,75% с дебетовой карты и 1,5% с кредитной.



Украинцы, которые находятся в Польше и Германии, могут воспользоваться акционным 3%-ным кешбэком от партнеров по покупке продуктов питания. Это предложение действует для клиентов, которые присоединятся к ПУМБ с 1 июля по 30 сентября 2024 года.

Обмен валют

ПУМБ Online может похвастаться не только выгодным курсом обмена валюты в приложении без комиссий, но и количеством валютных позиций, доступных для покупки и продажи. Обмен валют удобный и есть возможность настроить подписку на изменение курсов валют 24/7. Таким образом, в приложении можно просматривать динамику курсов валют и понимать, какие тренды происходят на рынке.

Кроме того, клиент в мобильном приложении ПУМБ Online может оформить заявку на покупку валюты по собственному курсу. То есть, он сам выбирает сумму и устанавливает желаемый курс, по которому готов купить валюту. Как только этот курс становится актуальным (или более выгодным), валюта приобретается автоматически.

Совершать обмен между основными видами валют (EUR/USD, GBP/USD, EUR/PLN, USD/PLN) в приложении банка можно мгновенно и без комиссии за конвертацию.

Максимальная сумма продажи в день — 2 млн гривен.

Максимальная сумма покупки в месяц, в эквиваленте — 49 999 гривен.

МаниБокс

МаниБокс — это сервис накоплений от ПУМБ. Его суть в том, что клиент может открыть накопительный счет, указать сумму, которую хочет накопить и, собственно, начать это делать. Счет открывается и пополняется без комиссий, как с карты ПУМБ, так и дебетовых карт других банков. Каждый МаниБокс можно превратить в общий сбор средств на общую цель, если владелец счета поделится его реквизитами с другими. Счет МаниБокс можно в любой момент полностью закрыть или вывести из него часть средств на свою карту. Можно посмотреть историю пополнений и выведений.

В целом, по функционалу сервис похож на Банку от monobank, которая сегодня довольно популярна. Однако между ними есть и определенные отличия. Прежде всего, это больше возможностей для пополнения, предоставляемых ПУМБ online. Они реализуются в форме игры и персональных вызовов. Но главным преимуществом МаниБокса перед той же Банкой являются 5% годовых, которые начисляются на остаток средств на счете. Это будет приятным бонусом, особенно при сборах на крупные суммы.

Платите по частям

Платите по частям — удобная рассрочка от ПУМБ, которая может быть бесплатной, если погасить ее от 2 до 24 месяцев. Клиенты банка могут покупать технику и другие товары в магазинах партнеров, оплачивая их не сразу, а постепенно равными платежами. Услуга доступна онлайн без необходимости посещать отделения.





Уникальная особенность рассрочки от ПУМБ в том, что первый платеж за покупку нужно будет внести только через месяц после оформления.

Остальные условия пользования кредитом следующие:

срок использования может составлять от 2 до 24 месяцев;

если клиент выбирает период, который предлагает магазин-партнер — сумма переплаты по кредиту составит 0 грн;

клиент может оформить рассрочку и на более длительный период, чем предлагает магазин, стоимость услуги и количество дополнительных месяцев можно рассчитать на сайте банка;

в любой момент возможно досрочное погашение.

monobank

Было бы нечестно не упомянуть в этой подборке monobank. Именно он появлением своего приложения всколыхнул консервативный банковский рынок и доказал, что управлять деньгами со смартфона — это просто, удобно и безопасно.

Shake to pay

Shake to pay — технология, суть которой состоит в том, что если потрясти смартфон с открытым приложением monobank, включается поиск расположенных рядом устройств. Если кто-нибудь поблизости сделает то же, то приложения найдут друг друга и активируют функцию Р2Р — перевода.

Общая оплата

Согласно названию «Общая оплата» — функция, позволяющая разделить с друзьями расходы на кафе или ресторан. Сначала счет платит кто-то один, а затем выбирает этот расход в выписке и выбирает «Общая оплата», указывает сумму, которая будет разделена, и выбирает между кем (здесь, кстати, можно воспользоваться Shake to pay). После этого каждому участнику придет запрос об общей оплате на соответствующую сумму.

Режим «Инкогнито»

Полезная фишка для тех, кто не желает «светить» остатки на счетах. Включить режим Инкогнито можно, выбрав его в меню, выпадающем при длительном нажатии на иконку программы, или во вкладке Еще. После этого все ваши балансы будут скрыты — вместо сумм будут картинки-эмоджи.

Удаление карты из кошельков

Приложение mono видит все устройства, на которых карта добавлена ​​как средство платежа. При необходимости через приложение ее можно удалить из любого из них. Может пригодиться, если вы, например, временно пользовались чьими-то смарт-часами или смартфоном, затем вернули их, но забыли удалить свою карту.

Набор настроек безопасности

monobank разработал сразу 6 настроек безопасности карты, призванных обезопасить средства клиентов и свести на нет силы мошенников, которые попытаются ими завладеть:

Динамичный CVV/CVC2-код, который является одной из наибольших уязвимостей любой карты, но у карты mono может меняться каждый час.

Запрет оплаты магнитной полосой, которая нивелирует усилия мошенников, которые решат сделать копию карты.

Запрет снятия наличных через банкомат, который делает невозможным снятие наличных. Может быть полезна в случае, если кто-то третий получит вашу карту вместе с PIN-ном и вы не успеете ее заблокировать.

Отклонение платежей, если страна не совпадает. Это когда приложение сравнивает страну, в которой расположен терминал, принимающий платеж, со страной фактического пребывания клиента (его смартфона). Последняя определяется в приложении с помощью GPS. Если страны не будут совпадать, платеж блокируется.

Выключение бесконтактной оплаты. Для тех, кто опасается, что кто-то похитит деньги через «мошеннический POS-терминал».