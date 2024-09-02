Герхард Бьош будет работать на должности Председателя правления Приватбанка до 1 ноября

Наблюдательный совет Приватбанка досрочно уволит главу правления финучреждения Герхарда Бьош 1 ноября. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение банка в системе Нацкомиссии по ценным бумагам.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Основание такого решения: пункт 5 части первой статьи 41 КЗоТ Украины», — говорится в сообщении банка.

Указанный пункт предусматривает увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с прекращением полномочий должностных лиц.

Герхард Бьош занимает должность председателя правления Приватбанка с 10 июня 2021 года. В июне 2024 года банк объявил, что Бьош покинет свой пост, и наблюдательный совет уже начал поиск нового руководителя.