Наблюдательный совет Приватбанка досрочно уволит главу правления финучреждения Герхарда Бьош 1 ноября. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение банка в системе Нацкомиссии по ценным бумагам.
Герхард Бьош будет работать на должности Председателя правления Приватбанка до 1 ноября
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«Основание такого решения: пункт 5 части первой статьи 41 КЗоТ Украины», — говорится в сообщении банка.
Указанный пункт предусматривает увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с прекращением полномочий должностных лиц.
Герхард Бьош занимает должность председателя правления Приватбанка с 10 июня 2021 года. В июне 2024 года банк объявил, что Бьош покинет свой пост, и наблюдательный совет уже начал поиск нового руководителя.
Источник: Минфин
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