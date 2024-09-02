Каждый третий ФЛП закрывается в первый год работы — Опендатабот

За восемь месяцев 2024 года украинцы зарегистрировали 193 192 новых ФЛП. Это превышает показатель полномасштабной войны, когда за аналогичный период было открыто более 186 тысяч новых бизнесов. Рекордные 60% новых предприятий открыли женщины. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

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Новые ФЛП

Больше новых бизнесов открыли предприниматели в Киеве — 26 303 или 13,6% от общего количества новых ФЛП в этом году. Также активно регистрируют новый бизнес в Днепропетровской (18 025), Львовской (14 459), Киевской (14 428) и Харьковской (12 954).

Наиболее заметно выросло количество новых ФЛП за год в Запорожской области — на 11%, Кировоградской — на 10% и Черниговской областях — на 9,6%.

В то же время, бизнес-активность заметно утихла в Луганской (-14,7%) и Ивано-Франковской (-8%) областях. Несмотря на то, что Харьковщина входит в список регионов с наибольшим количеством новых ФЛП, количество регистраций в этом регионе сократилось на 6% по сравнению с предыдущим годом.

В каких сферах открывают ФЛП

По данным аналитиков, треть новых бизнесов открывается в сфере торговли, а ИТ-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей. Замыкают троицу популярнейших направлений предоставление индивидуальных услуг (7%). Отмечается, что за год лидерские позиции претерпели некоторые изменения: в 2023 году среди лидеров были кафе и рестораны, в этом году их вытеснило IT.

В то же время, рекордной стала доля женщин среди — 60%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 55,6%, а в первый год полномасштабного — 47%.