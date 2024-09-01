Всемирный банк выделит $415 миллионов на украинское образование

Совет директоров Всемирного банка одобрил новый кредит для повышения доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Доступный объем финансирования по проекту LEARN составляет $415 млн.

Программа разрешает финансирование за:

улучшение условий для преподавания и обучения, реализуемых за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам;

обеспечение доступом учащихся, учителей и школьного персонала к безопасным для очного преподавания и обучения условиям.

Подписание Соглашения по проекту должно состояться в сентябре 2024 года. До конца 2024 года по результатам достижения предварительно определенных показателей Украина сможет получить $200 млн долл в общий фонд государственного бюджета.