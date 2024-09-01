В воскресенье больше всего ограничений электроэнергии будет вечером

В воскресенье 1 сентября графики почасовых отключений будут использовать в течение всех суток, меньше всего света будет вечером. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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По сообщению «Укрэнерго», в разные часы будут применены от одной до двух очередей отключений:

00:00 — 17:00 — одна очередь отключений;

17:00 — 22:00 — две очереди отключений;

22:00 — 24:00 — одна очередь отключений.

Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.