Доля неработающих кредитов существенно упала

Доля неработающих кредитов в украинских банках сократилась за январь-июль 2024 года до 33,9%. Это на 3,5 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Всего объем NPL за семь месяцев этого года сократился на 5,4 млрд грн до 416,9 млрд грн.

«Такой тенденции способствовали как дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, так и списание неработающих розничных кредитов», — говорится в сообщении НБУ.

Самая большая сумма проблемных кредитов аккумулирована в госбанках — 353,1 млрд грн (минус 305 млн грн за июль), из них в Приватбанке — 181,1 млрд грн (+193 млн грн).

Иностранные банковские группы держат 29,6 млрд грн неработающих кредитов (-72 млн грн), частные банки — 34,1 млрд грн (-581 млн грн).