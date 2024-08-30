Регулятор добавил 8 новых кейсов в список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще восемь компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В списке уже 338 сомнительных проектов, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

В список добавлено:

RoboForex

CopyFX

MyFundedFX

CloseOption

AZAFOREX

Assetwise-invest.com

HashAxe

Abra Traders

Эти компании автоматически попадают в глобальный реестр Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), к которому в марте присоединилась НКЦБФР.

В реестр заносятся компании, не имеющие разрешений и лицензий на предоставление инвестиционных услуг. Также туда попадают компании, неправомерно использующие имена легитимных фирм без подтвержденных оснований.

Полный перечень сомнительных инвестпроектов здесь.