Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще вісім компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
30 серпня 2024, 17:45
Регулятор додав 8 нових кейсів до списку сумнівних інвестпроєктів
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Загалом у списку вже 338 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
До списку додано:
- RoboForex
- CopyFX
- MyFundedFX
- CloseOption
- AZAFOREX
- Assetwise-invest.com
- HashAxe
- Abra Traders
Ці компанії автоматично потрапляють до глобального реєстру Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), до якого у березні приєдналася НКЦПФР.
До реєстру заносяться компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг. Також туди потрапляють компанії, які неправомірно використовують імена легітимних фірм без підтверджених підстав.
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.
Джерело: Мінфін
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