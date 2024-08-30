Курс валют на 30 августа: доллар и евро падают

В пятницу на наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело в покупке на 15 копеек, а в продаже — на 16 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 2 копейки в продаже. Евро упало на 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,45 грн. Евро покупают за 45,50 грн., а продают за 46,09 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,33−41,42, евро — 45,79−45,99 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,10−41,14 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,56−45,59 грн/евро.

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