OpenAI приближается к соглашению, которое оценит стоимость компании более чем в $100 млрд. Среди вероятных инвесторов — Apple, Nvidia и Thrive Capital, сообщает Reuters.
Apple, Nvidia и другие хотят инвестировать в OpenAI
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Thrive Capital инвестирует около $1 млрд. Apple и Nvidia также ведут переговоры по инвестициям в OpenAI в рамках нового раунда сбора средств, который может оценить производителя ChatGPT в $100 миллиардов.
Издание отмечает, что OpenAI становится важным партнером для Apple, поскольку производитель iPhone в июне ввел чат-бот компании AI ChatGPT на устройстве Apple.
Согласно отчету WSJ, ожидается, что крупнейший стратегический инвестор OpenAI, инвестировавший более $10 миллиардов, также примет участие в раунде финансирования. Речь идет о Microsoft.
Точные суммы инвестиций этих компаний остаются неизвестными.
Источник: Минфин
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