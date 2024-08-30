Apple, Nvidia и другие хотят инвестировать в OpenAI

OpenAI приближается к соглашению, которое оценит стоимость компании более чем в $100 млрд. Среди вероятных инвесторов — Apple, Nvidia и Thrive Capital, сообщает Reuters.

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Thrive Capital инвестирует около $1 млрд. Apple и Nvidia также ведут переговоры по инвестициям в OpenAI в рамках нового раунда сбора средств, который может оценить производителя ChatGPT в $100 миллиардов.

Издание отмечает, что OpenAI становится важным партнером для Apple, поскольку производитель iPhone в июне ввел чат-бот компании AI ChatGPT на устройстве Apple.

Согласно отчету WSJ, ожидается, что крупнейший стратегический инвестор OpenAI, инвестировавший более $10 миллиардов, также примет участие в раунде финансирования. Речь идет о Microsoft.

Точные суммы инвестиций этих компаний остаются неизвестными.