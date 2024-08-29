Фонд гарантирования выставляет на продажу пул активов банка «Конкорд»

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Что будут продавать

«3 сентября 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже пула активов АО «АКБ «Конкорд». В состав лота <…> вошли права требования по кредитам, выданным физическим лицам, и дебиторская задолженность физических лиц (всего 4172 договора)», — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что все кредиты, включенные в состав пула, беззалоговые, кроме одного, имеющего в залоге медицинское оборудование и мебель.

Около 35% выставленного на торги портфеля (по сумме задолженности) имеют просрочку платежа до 1 года. По оставшимся кредитам просрочка платежа составляет от 1 до 3 лет (40% портфеля) и свыше 3 лет (25%).

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В Фонде обратили внимание, что на продажу выставлено право взыскать с должника задолженность по кредитному договору или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота — 66,7 млн грн.