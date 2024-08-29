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29 августа 2024, 14:52 Читати українською

США исключили российского банкира Бродского из санкционного списка

США сняли санкции с российского банкира Ильи Бродского, который попал под ограничения в марте 2022 года из-за связи с Совкомбанком. Сообщение об этом опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

США сняли санкции с российского банкира Ильи Бродского, который попал под ограничения в марте 2022 года из-за связи с Совкомбанком.

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Что известно

Причины такого решения не уточняются. Бродский попал в SDN-лист вместе с другими 16 членами правления Совкомбанка в марте 2022 года. В сообщении на сайте американского Минфина указано, что у Бродского есть гражданство Кипра.

В конце января американский Минфин снял санкции с Алексея Фисуна, которому как минимум до 2021 года принадлежало 17,6% Совкомбанка. Причины этого решения ведомство также не объяснило.

Санкции против Совкомбанка

Против самого Совкомбанка США ввели санкции 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного наступления российских военных на территорию Украины. В течение нескольких дней ограничения против банка ввели Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Евросоюз.

Тогда же США включили в санкционный список банк «Открытие» и Новикомбанк. В марте 2022-го США включили в санкционный список основателей Совкомбанка — братьев Сергея и Дмитрия Хотимских.

Вместе с тем Бродский остается в санкционном списке Великобритании, в который он попал в сентябре 2022-го.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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