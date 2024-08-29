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29 августа 2024, 13:16 Читати українською

Акции не оправдавшей прогнозы PDD Holding проседают

Ценные бумаги PDD подешевели на четверть из-за слабого отчета и прогноза насчет замедления спроса. За минувший квартал она выручила ¥97,06 миллиарда (рост на 86% год к году, но ниже ожидавшихся аналитиками ¥99,42 миллиарда). Прибыль фирмы на акцию достигла ¥23,24 (эксперты ждали ¥20,43). Хотя показатель и увеличился, рыночные игроки обратили внимание на осторожность перспектив компании. Она предостерегла, что в будущем темпы роста ее выручки упадут из-за усиления конкуренции и внешних факторов. Об этом сообщают аналитики LBLV.

Ценные бумаги PDD подешевели на четверть из-за слабого отчета и прогноза насчет замедления спроса.

В PDD признали замедление скорости роста выручки в прошлом квартале и ждут схожей динамики от прибыльности из-за продолжения активных вложений. Ее операционная прибыль поднялась на 156% годовых, до ¥32,56 миллиарда, а чистая прибыль на акционеров стала выше на 144%, достигнув ¥32,01 миллиарда. В руководстве фирмы отметили, что она все еще привержена высококачественному развитию и готова к кратковременным жертвам и возможной просадке прибыльности.

Способность PDD быстро наращивать продажи по Сети на внутреннем рынке поставили под сомнение

К концу квартала у фирмы было ¥284,9 миллиарда в виде денег, их эквивалентов и кратковременных вложений. По итогам 2023-го этот показатель составил ¥217,2 миллиарда. После публикации отчета PDD аналитики отметили что, предоставление не соответствующих прогнозам результатов закономерно, так как оценки сильно повысили после нескольких кварталов, в течение которых показатели сильно превосходили прогнозы. Отклонение обусловлено замедлением макроэкономики и ростом конкуренции в КНР.

Эксперты lblv.com ждут, что стоимость ценных бумаг PDD снизится после квартального отчета, говорящего о небольшом отставании по выручке. Это связано с высокими ожиданиями, основанными на отзывах рыночных игроков. Главной причиной для тревог называют снижение скорости роста выручки от услуг по сети. Показатель поднялся на 29%, что ниже 56% в первом квартале 2024-го. Из-за этого инвесторы сомневаются, что PDD может продолжить наращивать внутренние доходы.

Артём Прилучный, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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