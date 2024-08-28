Новые санкции США существенно повлияют на российский финсектор — Пышный

Недавние санкции США, введенные накануне Дня независимости, уже дают свои первые результаты, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

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Новые санкции

Новые санкции существенно повлияют не только на ключевые для россии нефтяные и газовые проекты, но и финансовый сектор. В частности, под ограничения попали три компании, сотрудничающие с российскими банками.

Пакет санкций затронул 400 физических и юридических лиц, включая российские предприятия и компании из третьих стран, таких как Китай и ОАЭ, имеющие стратегическое значение для экономики россии.

Особо значимыми эти санкции стали для финансового сектора россии, отметил Пышный. В список попали три российские компании, предоставляющие ИТ-решения для банковской системы россии.

Одним из акцентов Минфина США стала оговорка для иностранных финучреждений и правительств об открытии новых представительств российских банков, пояснил глава НБУ.

Влияние уже заметно

По словам Пышного, уже сейчас заметен эффект: банки в Грузии и Казахстане приостановили переводы через российскую платежную систему «Золотая Корона», ссылаясь на необходимость дополнительных проверок для соблюдения международных санкций.

Ожидается, что аналогичные решения будут приниматься и другими иностранными финансовыми учреждениями, добавил глава НБУ.