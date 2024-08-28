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28 августа 2024, 12:11 Читати українською

Новые санкции США существенно повлияют на российский финсектор — Пышный

Недавние санкции США, введенные накануне Дня независимости, уже дают свои первые результаты, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Недавние санкции США, введенные накануне Дня независимости, уже дают свои первые результаты, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНовые санкцииНовые санкции существенно повлияют не только на ключевые для россии нефтяные и газовые проекты, но и финансовый сектор.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые санкции

Новые санкции существенно повлияют не только на ключевые для россии нефтяные и газовые проекты, но и финансовый сектор. В частности, под ограничения попали три компании, сотрудничающие с российскими банками.

Пакет санкций затронул 400 физических и юридических лиц, включая российские предприятия и компании из третьих стран, таких как Китай и ОАЭ, имеющие стратегическое значение для экономики россии.

Особо значимыми эти санкции стали для финансового сектора россии, отметил Пышный. В список попали три российские компании, предоставляющие ИТ-решения для банковской системы россии.

Одним из акцентов Минфина США стала оговорка для иностранных финучреждений и правительств об открытии новых представительств российских банков, пояснил глава НБУ.

Влияние уже заметно

По словам Пышного, уже сейчас заметен эффект: банки в Грузии и Казахстане приостановили переводы через российскую платежную систему «Золотая Корона», ссылаясь на необходимость дополнительных проверок для соблюдения международных санкций.

Ожидается, что аналогичные решения будут приниматься и другими иностранными финансовыми учреждениями, добавил глава НБУ.

Источник: Минфин
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