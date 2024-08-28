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28 августа 2024, 10:46 Читати українською

Южная Корея вслед за Францией объявила о претензиях к Telegram

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровой среде после того, как местные СМИ сообщили, что в чатах Telegram часто встречаются фейковые откровенные изображения и видео с участием южнокорейских женщин, пишет Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровой среде после того, как местные СМИ сообщили, что в чатах Telegram часто встречаются фейковые откровенные изображения и видео с участием южнокорейских женщин, пишет Reuters.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноКомиссия по стандартам связи, государственный регулятор СМИ, планирует провести 28 августа заседание, чтобы обсудить меры по борьбе с таким контентом и его распространителями.
Фото: Президент Южной Кореи Юн Сук Ель

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Комиссия по стандартам связи, государственный регулятор СМИ, планирует провести 28 августа заседание, чтобы обсудить меры по борьбе с таким контентом и его распространителями.

«Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление», — сказал Юн в ходе заседания кабинета министров. При этом он говорил о социальных сетях в целом и напрямую Telegram не упоминал.

За первые семь месяцев этого года южнокорейская полиция зарегистрировала 297 преступлений сексуального характера, совершенных с использованием дипфейков. Это на 117 больше, чем в прошлом году. Большинство обвиняемых были подростками и людьми в возрасте от 20 лет.

Читайте: Французская прокуратура объяснила, в чем обвиняют Павла Дурова

Особый резонанс получил анализ газеты Hankyoreh, которая изучила каналы Telegram, где распространялись фейки с участием студенток университетов, а также учениц средних и старших классов.

Профсоюз учителей и работников образования Кореи заявил на этой неделе, что ему стало известно о некоторых случаях, когда жертвами подобных манипуляций становились школьники. Он призвал расследовать этот вопрос. В свою очередь Центр поддержки жертв сексуального насилия в армии сообщил о женщинах-военнослужащих, пострадавших от подобных фейков в чатах Telegram.

Репутация мессенджера в Южной Корее была подмочена после того, как правоохранители раскрыли сеть Nth room, которая шантажировала людей их откровенными фотографиями в чатах приложения, склоняя к сексуальному рабству.

В 2020 году главарь группировки Чо Джу Бин был приговорен к 40 годам тюрьмы. Его жертвами стали по меньшей мере 74 женщины, в том числе 16 подростков.

Предыстория

Как писал «Минфин», 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа правоохранители задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже.

Читайте: Франция продолжила арест Павла Дурова. Toncoin потерял $2,7 млрд. капитализации

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
28 августа 2024, 11:07
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Боротьба зі свободою слова набирає оберти.
А кореєць спалився.
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