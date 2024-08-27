Кредит под залог недвижимости в Киеве в 2024-2025 году. Прогнозы рынка залогового кредитования

Доступность кредитования является одним из базовых экономических показателей государства. Немаловажную роль здесь играет не только количество кредитных продуктов, но и их качество — т. е. условия, которые определяют ответ кредитора по заявке, процентная ставка и другие нюансы. Проанализируем актуальное состояние рынка кредитования в Украине и попробуем сделать прогноз на обозримое будущее с учетом ключевых факторов, на которые опирается экономика.

Кредитование и война — актуальный статус рынка

В Украине сегодня сложилась сложная макро- и микрофинансовая ситуация. Главной предпосылкой выступила военная агрессия рф в феврале 2022 года. Кроме физического уничтожения множества объектов бесчисленного количества сфер промышленности, война повлекла неопределенность в разных экономических секторах и привела к необходимости разрабатывать новые стратегии восстановления и развития.

Перераспределение бюджетных средств (расходы) на военные цели, повышение налогов, резкое снижение доходов государственного сектора (потеря около 30% ВВП в 2022 году) — ключ к нестабильности кредитного рынка.

Какие проблемы мы наблюдаем сегодня?

Общее снижение количества финансовых учреждений и кредитных продуктов;

Большое количество нефиксированных процентных ставок;

Повышение размера реальной процентной ставки за счет роста номинальной, комиссий, страхования, штрафов и т. д. ;

Изменение регламента рассмотрения заявок на кредит — преимущественно, повышение требований к потенциальному заемщику.

В абсолютном большинстве случаев такие недостатки рынка касаются банковских кредитных учреждений, которые сильно зависят от политических решений и международных финансовых организаций.

Сценарии финансового сектора в Украине на 2025 год

Министерство Финансов Украины определило основную стратегию восстановления экономики на 2025 и 2026 годы. Стоит подчеркнуть, что стратегия, к сожалению — лишь план, и не всегда удается придерживаться каждого пункта, тем более, в условиях войны, когда каждый день боевые действия могут кардинально изменить ситуацию.

На что опираются МФУ и НБУ?

Перераспределение большого числа денежных средств на обороноспособность; Восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда; Удержание долговой стойкости с МВФ и другими крупными донорами; Повышение эффективности бюджетных трат; Снижение дефицита бюджета; Борьба с коррупцией; Привлечение новых инвесторов, преимущественно, из развитых западных стран; Полная разблокировка морских портов и обеспечение безопасности торговли; Интеграция экономики с Европейским Союзом; Ускорение экономического роста за счет внутренних инвестиций в новые технологии в разных сферах.

Таких пунктов насчитывается несколько десятков, и выполнение каждого — залог успешного восстановление экономики Украины, в том числе, показателей кредитного рынка.

Специалисты по кредитованию прогнозируют полную зависимость доступности данной сферы от военных действий. Если в 2025 году удастся добиться мира, рынок медленно будет реабилитироваться, но ожидать импульсных скачков не стоит. Во-первых, международные инвесторы будут учитывать стойкость «мира», а если будут сохраняться признаки подготовки к возобновлению военных действий в течение нескольких лет, вложений в бизнес и промышленность ожидать не стоит.

Во-вторых, даже при условии стойкого мира восстановление довоенных показателей займет как минимум 4−5 лет и потребует от потенциальных заемщиков терпения и умения подстраиваться под актуальную ситуацию.

Кредит под залог недвижимости в Киеве — гарантия стабильности

Кредит под залог недвижимости в Киеве в частных финансовых компаниях — сегодня идеальная альтернатива банковскому кредитованию. Сотрудничество с небанковской организацией по системе залогового кредитования гарантирует заемщику не только хорошие условия сегодня, но и стабильные взаимоотношения на несколько лет вперед.

Почему это так? Объект залога (недвижимость) сильно снижает риски неплатежеспособности заемщика в глазах кредитора и дает возможность финансовой компании давать больше свободы и бонусов, например:

Большую сумму займа;

Низкую процентную ставку;

Гибкие условия погашения;

Меньшее число дополнительных расходов;

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