Доступность кредитования является одним из базовых экономических показателей государства. Немаловажную роль здесь играет не только количество кредитных продуктов, но и их качество —
Кредит под залог недвижимости в Киеве в 2024-2025 году. Прогнозы рынка залогового кредитования
Доступность кредитования является одним из базовых экономических показателей государства. Немаловажную роль здесь играет не только количество кредитных продуктов, но и их качество —
Кредитование и война — актуальный статус рынка
В Украине сегодня сложилась сложная макро- и микрофинансовая ситуация. Главной предпосылкой выступила военная агрессия рф в феврале 2022 года. Кроме физического уничтожения множества объектов бесчисленного количества сфер промышленности, война повлекла неопределенность в разных экономических секторах и привела к необходимости разрабатывать новые стратегии восстановления и развития.
Перераспределение бюджетных средств (расходы) на военные цели, повышение налогов, резкое снижение доходов государственного сектора (потеря около 30% ВВП в 2022 году) — ключ к нестабильности кредитного рынка.
Какие проблемы мы наблюдаем сегодня?
-
Общее снижение количества финансовых учреждений и кредитных продуктов;
-
Большое количество нефиксированных процентных ставок;
-
Повышение размера реальной процентной ставки за счет роста номинальной, комиссий, страхования, штрафов
и т. д.;
-
Изменение регламента рассмотрения заявок на кредит — преимущественно, повышение требований к потенциальному заемщику.
В абсолютном большинстве случаев такие недостатки рынка касаются банковских кредитных учреждений, которые сильно зависят от политических решений и международных финансовых организаций.
Сценарии финансового сектора в Украине на 2025 год
Министерство Финансов Украины определило основную стратегию восстановления экономики на 2025 и 2026 годы. Стоит подчеркнуть, что стратегия, к сожалению — лишь план, и не всегда удается придерживаться каждого пункта, тем более, в условиях войны, когда каждый день боевые действия могут кардинально изменить ситуацию.
На что опираются МФУ и НБУ?
-
Перераспределение большого числа денежных средств на обороноспособность;
-
Восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда;
-
Удержание долговой стойкости с МВФ и другими крупными донорами;
-
Повышение эффективности бюджетных трат;
-
Снижение дефицита бюджета;
-
Борьба с коррупцией;
-
Привлечение новых инвесторов, преимущественно, из развитых западных стран;
-
Полная разблокировка морских портов и обеспечение безопасности торговли;
-
Интеграция экономики с Европейским Союзом;
-
Ускорение экономического роста за счет внутренних инвестиций в новые технологии в разных сферах.
Таких пунктов насчитывается несколько десятков, и выполнение каждого — залог успешного восстановление экономики Украины, в том числе, показателей кредитного рынка.
Специалисты по кредитованию прогнозируют полную зависимость доступности данной сферы от военных действий. Если в 2025 году удастся добиться мира, рынок медленно будет реабилитироваться, но ожидать импульсных скачков не стоит. Во-первых, международные инвесторы будут учитывать стойкость «мира», а если будут сохраняться признаки подготовки к возобновлению военных действий в течение нескольких лет, вложений в бизнес и промышленность ожидать не стоит.
Во-вторых, даже при условии стойкого мира восстановление довоенных показателей займет как минимум 4−5 лет и потребует от потенциальных заемщиков терпения и умения подстраиваться под актуальную ситуацию.
Кредит под залог недвижимости в Киеве — гарантия стабильности
Кредит под залог недвижимости в Киеве в частных финансовых компаниях — сегодня идеальная альтернатива банковскому кредитованию. Сотрудничество с небанковской организацией по системе залогового кредитования гарантирует заемщику не только хорошие условия сегодня, но и стабильные взаимоотношения на несколько лет вперед.
Почему это так? Объект залога (недвижимость) сильно снижает риски неплатежеспособности заемщика в глазах кредитора и дает возможность финансовой компании давать больше свободы и бонусов, например:
-
Большую сумму займа;
-
Низкую процентную ставку;
-
Гибкие условия погашения;
-
Меньшее число дополнительных расходов;
-
Высокий процент одобрения за счет лояльных требований.
Лучший вариант кредита под залог недвижимости в Киеве в 2024—2025 годах — это предложение «Кредит 112», компании с более чем 20-летним стажем кредитования в Украине.
-
Займ до 30 000 000 грн;
-
Фиксированная ставка — от 1.5%;
-
Любые виды недвижимости под залог;
-
80% от цены объекта наличными на руки;
-
Срок кредита — до 10 лет;
-
Не играют роль цель займа, кредитная история и справка о доходах.
Подать заявку на выгодный кредит под залог недвижимости в Киеве можно на сайте «Кредит 112» либо в процессе консультации специалиста по телефону +38−063−112−5−112.