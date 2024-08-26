Как британский инвестфонд показал двузначную доходность на долгах Метинвеста и Нафтогаза

Месседж главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что «пришло время скорректировать политику», снова отправил в космос американские акции. Основные индексы завершили прошлую неделю вблизи рекордных максимумов. Однако нынешняя неделя еще заставит инвесторов поволноваться. После закрытия торгов в среду о своих доходах отчитается лидер в области искусственного интеллекта — компания Nvidia.

ФРС начинает снижение ставок, инвесторы меняют стратегии

Аналитики и рынки продолжают переваривать итоги ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоул. Посетившие его эксперты убеждены, что экономике США рецессия не грозит, пишет MarketWatch.

Беспокойство по этому поводу усилилось в начале августа после слабых данных по занятости за июль. Сейчас же, по мнению бывшего вице-председателя ФРС Алана Блиндера, вероятность рецессии «не намного выше 15%, которые всегда существуют».

Однако ключевые месседжи рынку дал председатель ФРС Джером Пауэлл, который прямо заявил: пришло время для снижения процентной ставки в сентябре. Это будет первое снижение за четыре года.

Пауэлл не назвал размер такого снижения. Пока большинство экспертов ожидают изменения ставки на 25 б. п., однако если по итогам августа вновь будет слабый отчет по безработице, сокращение может составить 50 б. п.

Bloomberg подчеркивает, что снижение ставок будет происходить «широким фронтом» стран: в пятницу о дальнейшем смягчении политики заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли, об этом же сообщили несколько членов Совета управляющих Европейского центробанка, присутствовавших на конференции.

Стартующий сезон смягчения денежно-кредитной политики заставляет инвесторов менять свои стратегии. Все больше инвесторов присматриваются к дивидендным акциям, сообщает CNBC. Пол Байокки из SS&C ALPS Advisors называет это разумной стратегией: «Инвесторы возвращаются к дивидендам с денежных рынков, с фиксированного дохода, но также, что важно, к компаниям с заемными средствами, которые могут быть вознаграждены снижением процентных ставок».

Майк Акинс, партнер-основатель ETF Action, считает такую защитную стратегию оправданной, поскольку акции компаний из указанных секторов, как правило, имеют чистые балансы. Он также отмечает, что популярность дивидендных ETF резко возросла.

Как британский инвестфонд опередил по доходности 99% своих конкурентов

В качестве примера важности правильно выбранной инвестиционной стратегии вполне может послужить инвестфонд Emerging Markets Corporate High Yield Debt, управляемый британской Arkaim Advisors.

В этом году он показал доходность 12% и, согласно Bloomberg, опередил по этому показателю 99% своих конкурентов. Таких показателей фонд сумел достичь благодаря активной скупке долгов украинских корпораций.

Инвестфонд владеет долговыми обязательствами государственных компаний «Нафтогаз України» и Укрзализныци, а также горнодобывающей компании «Метинвест». Бонды этих компаний оказались в числе наиболее выгодных для инвесторов на развивающихся рынках в текущем году — их доходность составила около 73%, 52% и 19% соответственно. Средняя доходность для аналогичных облигаций составляет, по подсчетам Bloomberg, всего 9,4%.



Нафтогаз реструктурировал свои долги и недавно получил средства от Европейского банка реконструкции и развития. Метинвест использовал свободные средства для выкупа своих облигаций, что повысило их привлекательность для инвесторов.

«У этих компаний есть активы за пределами Украины, — заявил Bloomberg главный инвестиционный директор Arkaim Дмитрий Грико. — Это может действительно поддержать их бизнес и в случае дефолта обеспечить нам достаточную компенсацию, чтобы чувствовать себя в безопасности».

По словам Грико, до мая крупнейшей страновой позицией в портфеле фонда была Аргентина с ее корпоративными и муниципальными облигациями, но теперь первое место заняла Украина. В октябре 2023 года доля украинских облигаций в фонде составляла 8%, а сегодня она превышает 10%.

Среди других крупных позиций фонда — облигации Colombia Telecomunicaciones и MC Brazil Downstream. По данным Bloomberg, они на фоне слухов о поглощениях также показали двузначную доходность в этом году — 41% и 23% соответственно. Сейчас Arkaim работает над открытием хедж-фонда для инвестирования исключительно в проблемные и дефолтные долги по всему миру, с акцентом на развивающиеся рынки.

Стратегия Грико по Украине хорошо известна инвесторам в корпоративные облигации на развивающихся рынках: покупать долги перспективных компаний из стран, переживающих экономические потрясения. Чаще всего такие компании, особенно в секторе сырьевых товаров, имеют валютную выручку или активы за рубежом.

Взлеты и падения недели на американском фондовом рынке

«Минфин» выбрал тройку акций, которые показали самый большой рост и падение на американском рынке на прошлой неделе.

Акции Tempus AI, Inc. (TEM), медицинского стартапа, начали торговаться на Nasdaq пару месяцев назад, однако компания уже успела порадовать своих инвесторов. На прошлой неделе бумаги TEM выросли на новостях о стратегической инвестиции в компанию-аналога.

После закрытия торгов в минувший вторник Tempus AI сообщила о завершении сделки по приобретению акций Personalis (PSNL), лидера в области передовой геномики рака. Эти две компании создают заметную синергию, поскольку Tempus AI фокусируется на «интеллектуальной диагностике» в здравоохранении, а Personalis — это биотехнологическая компания, которая специализируется на разработке тестов для диагностики рака.

В рамках расширения сотрудничества Tempus AI инвестировала в Personalis около $36 млн. Компании заключили соглашение о сотрудничестве в ноябре 2023 года. Его целью является коммерциализация диагностического продукта NeXT Personal Dx. Он вызвал настолько большой спрос со стороны медучреждений, что партнеры решили активизировать сотрудничество.

Акции Tempus AI Inc вошли в топ-10 самых популярных акций сферы ИИ по последним рейтингам аналитиков и новостям.

АкцииCAVA Group (CAVA), сети ресторанов средиземноморской кухни выросли после того, как ресторатор сообщил о впечатляющих показателях прибыли и выручки за второй квартал, а также об успешном открытии новых точек.

Бумаги Zoom Video Communications Inc. (ZM), предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, также взлетели на хорошем отчете.

Zoom прогнозирует выручку и прибыль в третьем квартале 2025 финансового года выше оценок аналитиков благодаря расширению продуктовой линейки, пишет Bloomberg. Компания Zoom объявила, что теперь в видеоконференциях могут одновременно участвовать до миллиона человек. Это произошло после того, как различные политические группы использовали платформу видеоконференций для сбора средств на избирательную кампанию вице-президента США Камалы Харрис.

Zoom сообщил, что ожидает в третьем квартале выручку в диапазоне от $1,16 млрд до $1,17 млрд, тогда как аналитики прогнозировали продажи на уровне $1,16 млрд. Прибыль, за исключением некоторых статей, составит около $1,3 на акцию. Согласно данным, собранным Bloomberg, аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в размере $1,24 на акцию. Zoom также улучшил прогнозы продаж и прибыли на текущий финансовый год.

Компания сосредоточена на расширении продуктовой линейки для бизнес-клиентов. Услуги включают предоставление телефонных систем, контактных центров и ИИ-помощника, пишет Bloomberg. Zoom сообщил, что у компании 191,6 тыс. корпоративных клиентов, из них 3933 внесли предоплату более $100 тыс. Доход корпоративного сектора увеличился на 3,5%, до $682,8 млн во втором квартале финансового года.

Топ-5 событий недели на финансовых рынках

Главными событиями последней недели августа для Уолл-стрит станет отчет о квартальных доходах Nvidia и публикация ключевого для ФРС показателя инфляции в США. Предварительные данные по инфляции в ЕС добавят больше ясности насчет того, когда и на сколько процентные ставки снизит Европейский центробанк. Подробнее о ключевых событиях, за которыми будут следить инвесторы мира, пишет Investing.com.

Результаты Nvidia

В среду, 28 августа, самое долгожданное событие в календаре корпоративных отчетов: квартальные результаты огласит Nvidia. Yahoo Finance сообщает: Уолл-стрит прогнозирует, что лидер рынка чипов для обучения искусственного интеллекта увеличит прибыль на 109% в годовом выражении, а выручка подскочит на 99% год к году. Особенно внимательно трейдеры будут следить за информацией о возможных задержках в поставках нового чипа Nvidia Blackwell.

В интервью Yahoo Finance глава Charles Schwab Asset Management Омар Агилар поясняет, что новый квартальный отчет Nvidia важен и для более широкого рынка: «Рынок будет ожидать информации о прогнозе развития ИИ и спросе на чипы в будущем, так как люди продолжают вкладываться в технологии искусственного интеллекта».

С начала года Акции Nvidia выросли примерно на 150% и обеспечили около четверти от 17-процентного годового прироста S&P 500. Но ошеломляющие результаты техногигантов уже дали основания некторым аналитикам сравнивать нынешнюю ситуацию с пузырем доткомов, который лопнул более двух десятилетий назад.

Квартальные результаты Nvidia появятся уже в самом конце сезона отчетности. Крупные технологические компании не смогли оправдать завышенных ожиданий инвесторов, которых разочаровывали либо их недостаточно высокие доходы, либо огромные расходы на ИИ. После таких отчетов, к примеру, падали акции Microsoft, Tesla и Alphabet.

Экономический календарь США

В пятницу, 30 августа, BEA опубликует индекс потребительских цен (PCE) по США за июль. Согласно данным FactSet, консенсус-оценка предполагает рост PCE на 2,6% в годовом выражении. Рост индикатора Core PCE, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, по ожиданиям Уолл-стрит, должен замедлиться до 2,7% с 2,8% в июне.

Инвесторы хотят понять, пишет The Wall Street Journal, не слишком ли восторженны текущие прогнозы смягчения денежно-кредитной политики в США. Финансовые рынки сейчас ожидают понижения процентной ставки на 100 базисных пунктов к концу года. Чтобы этот прогноз оправдался, Федрезерв должен уменьшать ее на каждом из трех оставшихся в 2024-м заседаний.

Американский экономический календарь на этой неделе также включает в себя отчет о заказах на товары длительного пользования в понедельник, 26 августа, и пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, которые появятся в четверг, 29 августа. Также выйдет еженедельный отчет о первичных заявках на пособие по безработице .

Инфляция в еврозоне

В последний рабочий день этой недели, 30 августа, Евростат опубликует предварительные данные по инфляции за август. Ожидается, что общая инфляция снизится из-за падения цен на нефть. Внимание инвесторов будет по-прежнему сосредоточено на базовой инфляции и секторе услуг, где рост цен оказался более устойчивым.

Трейдеры ждут этой статистики, поскольку сохраняется неопределенность относительно того, когда и на сколько ЕЦБ в ближайшие месяцы снизит процентные ставки. Аналитики ING в записке для клиентов отметили, что снижение ставки в сентябре «кажется неизбежным», однако рынки пока не решили, чего ждать от следующего, октябрьского заседания регулятора.

Инфляция в Австралии

Данные за прошлый месяц, которые появятся в среду, 28 августа, могут показать, что общая инфляция впервые за три года вернулась в целевой диапазон Резервного банка Австралии в 2−3%.

Любой признак ослабления инфляционного давления может усилить внимание к центральному банку. Нежелание местного регулятора снижать процентные ставки идет вразрез с политикой других центральных банков мира, которые уже начали цикл смягчения монетарной политики или рассматривают такую возможность. Инвесторы также ожидают, что данные в среду потенциально улучшат потребительские настроения, которые портили высокие затраты по заимствованиям.

В пятницу, 30 августа, станет известен августовский показатель инфляции в Японии. Он может дать дополнительные подсказки относительно перспектив денежно-кредитной политики местного центробанка.

Золото

Золото выросло более чем на 20% с начала года и теперь его цена может достичь отметки в $3 тыс. за унцию. Это приковывает внимание инвесторов всего мира к этому активу.

Желтый металл традиционно считается активом-убежищем, в который уходят инвесторы в периоды повышенных рисков, политической и экономической нестабильности. Сейчас в пользу роста цен на золото играют нескольких факторов.

Вторжение россии в Украину в феврале 2022 года спровоцировало первоначальное ралли цен на золото. Рост цен на сырьевые товары и последующая инфляция, которая подрывает стоимость фиатных валют, в дальнейшем поддержали восходящий тренд.

Далее росту золота способствовали напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США. Теперь ожидания снижения процентных ставок в США оказывают давление на доллар, делая золото более привлекательным: его цена обычно имеет обратную зависимость от американской валюты.

Однако инвесторам в золото следует проявлять осторожность, поскольку на рынках часто происходят коррекции.