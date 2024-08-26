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26 августа 2024, 15:52 Читати українською

IKEA запустит платформу для товаров секонд-хенд, чтобы конкурировать с eBay

Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA намерена запустить платформу Preowned для торговли товарами, уже бывшими в употреблении. Выход в этот сегмент поможет компании конкурировать с маркетплейсом eBay, сообщила Financial Times.

Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA намерена запустить платформу Preowned для торговли товарами, уже бывшими в употреблении.
Фото: retailers.ua

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Что известно

Исполнительный директор холдинга Ingka Group, которому принадлежат магазины IKEA, Йеспер Бродин сообщил изданию, что платформа до конца года тестируется в столице Испании Мадриде и столице Норвегии Осло, а затем будет запущена по всему миру.

«Это была давняя мечта», — подчеркнул Бродин.

У компании уже есть акция, в рамках которой она покупает у клиентов подержанную мебель и перепродает ее в магазинах.

Новая же платформа нацелена на рынок подержанных вещей, на котором пользователи продают мебель напрямую друг другу. Они вводят данные о товаре, фотографии и цену продажи, а база данных IKEA с помощью искусственного интеллекта добавляет рекламные изображения и замеры.

Покупатель забирает мебель непосредственно у продавца, который может получить деньги или ваучер компании с 15% бонусом. Запуск платформы также соответствует стремлению ритейлера стать «климатически благоприятным» к 2030 г.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 августа 2024, 16:55
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Як одноразова IKEA може стати секонд-хендом?
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