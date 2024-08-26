Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA намерена запустить платформу Preowned для торговли товарами, уже бывшими в употреблении. Выход в этот сегмент поможет компании конкурировать с маркетплейсом eBay, сообщила Financial Times.
IKEA запустит платформу для товаров секонд-хенд, чтобы конкурировать с eBay
Что известно
Исполнительный директор холдинга Ingka Group, которому принадлежат магазины IKEA, Йеспер Бродин сообщил изданию, что платформа до конца года тестируется в столице Испании Мадриде и столице Норвегии Осло, а затем будет запущена по всему миру.
«Это была давняя мечта», — подчеркнул Бродин.
У компании уже есть акция, в рамках которой она покупает у клиентов подержанную мебель и перепродает ее в магазинах.
Новая же платформа нацелена на рынок подержанных вещей, на котором пользователи продают мебель напрямую друг другу. Они вводят данные о товаре, фотографии и цену продажи, а база данных IKEA с помощью искусственного интеллекта добавляет рекламные изображения и замеры.
Покупатель забирает мебель непосредственно у продавца, который может получить деньги или ваучер компании с 15% бонусом. Запуск платформы также соответствует стремлению ритейлера стать «климатически благоприятным» к 2030 г.
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