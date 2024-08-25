Instagram разрешил добавлять музыку в свой профиль

Социальная сеть Instagram объявила о новой функции, которая позволит пользователям добавлять песни в свой профиль — подобно популярной в начале 2000-х годов соцсети Myspace. Об этом сообщает The Verge.

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Музыка, добавленная в профиль пользователя, будет отображаться в разделе биографии. Песня будет отображаться в профиле, пока пользователь не удалит или заменит ее.

Но в отличие от Myspace, песни не воспроизводятся автоматически, а люди, просматривающие профиль с песней, могут воспроизводить и приостанавливать трек.

Как добавить музыку

Пользователи могут добавить песню, перейдя на страницу редактирования профиля, где они смогут искать и выбирать трек из библиотеки лицензированной музыки Instagram, которая также доступна для Reels или публикаций. Оттуда пользователи смогут выбрать 30-секундную часть песни для добавления.

Напомним

«Минфин» писал, что Instagram запустил новые функции для Stories, которые позволят пользователям более креативно делиться контентом и общаться друг с другом. В частности, новая опция «Показать» позволяет публиковать скрытые Stories, доступные только при условии отправки личного сообщения.