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25 августа 2024, 16:04 Читати українською

Instagram разрешил добавлять музыку в свой профиль

Социальная сеть Instagram объявила о новой функции, которая позволит пользователям добавлять песни в свой профиль — подобно популярной в начале 2000-х годов соцсети Myspace. Об этом сообщает The Verge.

Социальная сеть Instagram объявила о новой функции, которая позволит пользователям добавлять песни в свой профиль — подобно популярной в начале 2000-х годов соцсети Myspace.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Музыка, добавленная в профиль пользователя, будет отображаться в разделе биографии. Песня будет отображаться в профиле, пока пользователь не удалит или заменит ее.

Но в отличие от Myspace, песни не воспроизводятся автоматически, а люди, просматривающие профиль с песней, могут воспроизводить и приостанавливать трек.

Как добавить музыку

Пользователи могут добавить песню, перейдя на страницу редактирования профиля, где они смогут искать и выбирать трек из библиотеки лицензированной музыки Instagram, которая также доступна для Reels или публикаций. Оттуда пользователи смогут выбрать 30-секундную часть песни для добавления.

Напомним

«Минфин» писал, что Instagram запустил новые функции для Stories, которые позволят пользователям более креативно делиться контентом и общаться друг с другом. В частности, новая опция «Показать» позволяет публиковать скрытые Stories, доступные только при условии отправки личного сообщения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
25 августа 2024, 17:12
#
Досягнення:)))
+
+15
bonv
bonv
25 августа 2024, 17:13
#
Влада в Україні «креативна»…
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