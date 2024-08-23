Главное за неделю: Рекордные цены на золото, повышение налогов и арест счетов

Золото продолжает свой взлет: в этом году благородный металл уже подорожал на 21%, и на 32% — за последний год. Такие высокие показатели позволили золоту стать одним из немногих основных классов активов, достигших новых исторических максимумов. В отличие от предыдущих «бычьих» рынков золота, нынешнее ралли происходит в уникальных условиях. Но главный вопрос, который волнует инвесторов, как долго будет сохраняться «бычий рынок».

Украина возобновляет продажу электроэнергии за границу

В воскресенье, 25 августа, Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу из-за профицита мощности в энергосистеме.

В МВФ считают, что повышения налогов Украине не избежать

Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры Украины будут восприняты как важный сигнал. Такой комментарий сделал Гэвин Грей, глава миссии Международного валютного фонда в Украине, во время онлайн-события, организованного «Центром экономической стратегии».

Кабмин продлил действие льготных цен на газ для населения и производителей тепла

Кабинет министров продлил действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения до весны 2025 года.

За что банк должен оплатить клиенту пеню и как не встретить двойную комиссию

В июле читатели «Минфина» оставили 412 отзывов на работу банков, из которых 374 были зачислены и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Падение курса евро: Что происходит? Что будет с курсом евро? Скупать ли сейчас евро? (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Падение курса евро

Почему растет курс евро ?

Что будет с курсом евро?

Стоит ли сейчас скупать евро?

Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 августа

Малые банки переключают клиентов на длинные депозиты: где все еще можно заработать 16% годовых за 91 день

Малые банки понемногу переключаются на длинные депозиты, но и пытаются удержать высокие ставки на короткие. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Провайдеров выгоняют из ФОП

20 августа 2024 года Главное управление ГНС в Днепропетровской области выдало разъяснение, согласно которому провайдеры не могут являться плательщиками единого налога.

«Минфин» разбирал жалобы на арест счетов: блокируют ли уже карточки уклонистов

Аресты банковских счетов остаются острой проблемой для украинцев. Больше всего страдают держатели карточных, текущих, депозитных и других видов счетов, которым резко отрезают доступ к деньгам. Поэтому количество жалоб потребителей финуслуг продолжает расти. «Минфин» выяснил, почему так происходит.

Отзыв июля: почему за товар, приобретенный в интернете, можно попасть на двойную комиссию

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в июле. Им стал наш читатель под ником Vlad Akters. Этот отзыв может быть полезен тем нашим читателям, покупающим товары в интернете, и вот почему.

Власти переписывают законопроект о повышении налогов — Forbes