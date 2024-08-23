Минфин - Курсы валют Украины

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23 августа 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Рекордные цены на золото, повышение налогов и арест счетов

Новые рекорды цен на золото: стоит ли его покупать в надежде на дальнейший рост

Золото продолжает свой взлет: в этом году благородный металл уже подорожал на 21%, и на 32% — за последний год. Такие высокие показатели позволили золоту стать одним из немногих основных классов активов, достигших новых исторических максимумов. В отличие от предыдущих «бычьих» рынков золота, нынешнее ралли происходит в уникальных условиях. Но главный вопрос, который волнует инвесторов, как долго будет сохраняться «бычий рынок».

Украина возобновляет продажу электроэнергии за границу

В воскресенье, 25 августа, Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу из-за профицита мощности в энергосистеме.

В МВФ считают, что повышения налогов Украине не избежать

Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры Украины будут восприняты как важный сигнал. Такой комментарий сделал Гэвин Грей, глава миссии Международного валютного фонда в Украине, во время онлайн-события, организованного «Центром экономической стратегии».

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Кабинет министров продлил действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения до весны 2025 года.

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В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Падение курса евро
  • Почему растет курс евро ?
  • Что будет с курсом евро?
  • Стоит ли сейчас скупать евро?
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 августа

Малые банки переключают клиентов на длинные депозиты: где все еще можно заработать 16% годовых за 91 день

Малые банки понемногу переключаются на длинные депозиты, но и пытаются удержать высокие ставки на короткие. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Провайдеров выгоняют из ФОП

20 августа 2024 года Главное управление ГНС в Днепропетровской области выдало разъяснение, согласно которому провайдеры не могут являться плательщиками единого налога.

«Минфин» разбирал жалобы на арест счетов: блокируют ли уже карточки уклонистов

Аресты банковских счетов остаются острой проблемой для украинцев. Больше всего страдают держатели карточных, текущих, депозитных и других видов счетов, которым резко отрезают доступ к деньгам. Поэтому количество жалоб потребителей финуслуг продолжает расти. «Минфин» выяснил, почему так происходит.

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Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в июле. Им стал наш читатель под ником Vlad Akters. Этот отзыв может быть полезен тем нашим читателям, покупающим товары в интернете, и вот почему.

Власти переписывают законопроект о повышении налогов — Forbes

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Экономика Украины вырастет на 4% в 2024 году, инфляция ускорится до 8%, курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, говорится в обновленном макропрогнозе инвестиционной группы ICU.

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После обнародования в ноябре 2023 года законопроектов по налогообложению виртуальных активов (проект № 10225 и альтернативный № 10225−1) главная дискуссия развернулась именно по налогам. Однако в этом контексте разница в подходах к особенностям регулирования рынка в целом осталась менее заметной. Об особенностях этого процесса «Минфину» рассказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко.

Источник: Минфин
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