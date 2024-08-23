Новые рекорды цен на золото: стоит ли его покупать в надежде на дальнейший рост
Главное за неделю: Рекордные цены на золото, повышение налогов и арест счетов
Золото продолжает свой взлет: в этом году благородный металл уже подорожал на 21%, и на 32% — за последний год. Такие высокие показатели позволили золоту стать одним из немногих основных классов активов, достигших новых исторических максимумов. В отличие от предыдущих «бычьих» рынков золота, нынешнее ралли происходит в уникальных условиях. Но главный вопрос, который волнует инвесторов, как долго будет сохраняться «бычий рынок».
Украина возобновляет продажу электроэнергии за границу
В воскресенье, 25 августа, Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу из-за профицита мощности в энергосистеме.
В МВФ считают, что повышения налогов Украине не избежать
Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры Украины будут восприняты как важный сигнал. Такой комментарий сделал Гэвин Грей, глава миссии Международного валютного фонда в Украине, во время онлайн-события, организованного «Центром экономической стратегии».
Кабмин продлил действие льготных цен на газ для населения и производителей тепла
Кабинет министров продлил действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения до весны 2025 года.
За что банк должен оплатить клиенту пеню и как не встретить двойную комиссию
В июле читатели «Минфина» оставили 412 отзывов на работу банков, из которых 374 были зачислены и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.
Падение курса евро: Что происходит? Что будет с курсом евро? Скупать ли сейчас евро? (видео)
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
- Падение курса евро
- Почему растет курс евро ?
- Что будет с курсом евро?
- Стоит ли сейчас скупать евро?
- Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 августа
Малые банки переключают клиентов на длинные депозиты: где все еще можно заработать 16% годовых за 91 день
Малые банки понемногу переключаются на длинные депозиты, но и пытаются удержать высокие ставки на короткие. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
20 августа 2024 года Главное управление ГНС в Днепропетровской области выдало разъяснение, согласно которому провайдеры не могут являться плательщиками единого налога.
«Минфин» разбирал жалобы на арест счетов: блокируют ли уже карточки уклонистов
Аресты банковских счетов остаются острой проблемой для украинцев. Больше всего страдают держатели карточных, текущих, депозитных и других видов счетов, которым резко отрезают доступ к деньгам. Поэтому количество жалоб потребителей финуслуг продолжает расти. «Минфин» выяснил, почему так происходит.
Отзыв июля: почему за товар, приобретенный в интернете, можно попасть на двойную комиссию
Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в июле. Им стал наш читатель под ником Vlad Akters. Этот отзыв может быть полезен тем нашим читателям, покупающим товары в интернете, и вот почему.
Власти переписывают законопроект о повышении налогов — Forbes
Правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября.
ICU обновила прогноз на 2024 год: Курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, инфляция ускорится до 8%
Экономика Украины вырастет на 4% в 2024 году, инфляция ускорится до 8%, курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, говорится в обновленном макропрогнозе инвестиционной группы ICU.
Стоит ли Украине вводить европейскую регуляцию крипторынка
После обнародования в ноябре 2023 года законопроектов по налогообложению виртуальных активов (проект № 10225 и альтернативный № 10225−1) главная дискуссия развернулась именно по налогам. Однако в этом контексте разница в подходах к особенностям регулирования рынка в целом осталась менее заметной. Об особенностях этого процесса «Минфину» рассказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко.
Комментарии