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23 августа 2024, 14:04 Читати українською

С начала года в Украине открылось более 18 тысяч новых компаний

За первые полгода в Украине открылось более 18 тысяч новых компаний. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

За первые полгода в Украине открылось более 18 тысяч новых компаний.
Фото: freepik.com

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Из более чем 18 тыс. новых компаний 69,5% или около 12 тыс. — это общества с ограниченной ответственностью.

На втором месте общественные организации свыше 1,7 тыс. или 9,7%. Тройку лидеров закрыли благотворительные организации с показателем в 1,1 тыс. новеньких (6,5%).

Новые фермерские хозяйства и ОСМД составляют всего 2,9% и 2,4% всего количества соответственно.

Где больше всего зарегистрировано новых компаний

Больше новых компаний зарегистрировано в Киеве — 5,6 тыс. или 31% от общего количества.

Далее по статистике идет Львовская область — 1,5 тыс. новых компаний, которые составляют 8,2%.

Тройку лидеров закрывает Днепропетровская область — 1,4 тыс. или 7,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 августа 2024, 14:17
#
Сначала запугали поголовным закрытием ФОПов, а теперь оказалось,
что вместо закрытых ФОПов открылось
большое количество ООО
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