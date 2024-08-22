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22 августа 2024, 11:24 Читати українською

Tether запустит стейблкоин с привязкой к дирхаму

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — сообщила о планах по разработке стейблкоина с привязкой к дирхаму ОАЭ (AED), пишет incrypted.

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — сообщила о планах по разработке стейблкоина с привязкой к дирхаму ОАЭ (AED), пишет incrypted.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноИзвестно, что для запуска актива компания будет сотрудничать с технологическим конгломератом Phoenix Group и Green Acorn Investments.
Фото: depositphotos
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Известно, что для запуска актива компания будет сотрудничать с технологическим конгломератом Phoenix Group и Green Acorn Investments.

В заявлении говорится, что каждый стейблкоин будет полностью обеспечен ликвидными резервами ОАЭ.

Tether to Develop UAE Dirham-Pegged Stablecoin

Read more:https://t.co/dkiDAI0y15

— Tether (@Tether_to) August 21, 2024

«Привязанный к дирхаму стейблкоин предоставит пользователям бесперебойный и экономически эффективный способ доступа к преимуществам AED, используя при этом прозрачность и эффективность технологии блокчейн. Этот цифровой актив оптимизирует международную торговлю и денежные переводы, снизит комиссии по трансакциям и обеспечит хеджирование от колебаний валютных курсов», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что новый стейблкоин станет важным инструментом для предприятий и частных лиц, которые ищут безопасные и эффективные средства для осуществления транзакций в дирхаме, «то ли для трансграничных платежей, торговли или просто диверсификации цифровых активов».

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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