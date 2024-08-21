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21 августа 2024, 19:07 Читати українською

БЭБ завершило расследование в отношении Коломойского по делу на 5,3 миллиарда

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство.
Фото: detector.media

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Имя олигарха не называется, но, по данным источников РБК-Украина в силовых структурах, речь идет об Игоре Коломойском.

Как рассказали в БЭБ, стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Но все еще продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Расследование завершено по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд. гривен в кассу банка. Также о завладении более 5,3 млрд гривен, которые в дальнейшем были легализованы.

«Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн», — говорится в сообщении.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд. грн. «Укрнафта» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.

Материалы досудебного расследования, где объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса, открыты стороне защиты для ознакомления.

Напомним

Коломойского подозревают по нескольким делам. В частности, он мог незаконно завладеть 9,2 млрд грн Приватбанка.

Кроме этого, Нацполиция подозревает его в заказе убийства адвоката, который отказался от сотрудничества.

В связи с этим Коломойскому была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,9 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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