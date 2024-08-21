Криптовалюта Tron обновила максимум за 3 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 августа 2024, 16:59 Читати українською

Криптовалюта Tron обновила максимум за 3 года

В то время как цены на ведущие криптовалюты колеблются в узком диапазоне, показывая боковое движение, курс монеты Tron (TRX) вырос за неделю на 25%, Sun Token (SUN) за это же время взлетел на 95%.

В то время как цены на ведущие криптовалюты колеблются в узком диапазоне, показывая боковое движение, курс монеты Tron (TRX) вырос за неделю на 25%, Sun Token (SUN) за это же время взлетел на 95%.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиРост токенаТокен Tron 21 августа обновил максимум за три года: он достиг $0,165.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост токена

Токен Tron 21 августа обновил максимум за три года: он достиг $0,165. Последний раз на этом уровне актив торговался в апреле 2021 года.

Мемкоины экосистемы также показывают уверенный рост. За последние сутки Sundog (SUNDOG) поднялась в цене на 38%, Suncat (SUNCAT) — на 50%, а Sunpepe (SUNPEPE) — на 11%.

Что представляет собой сеть Tron

Блокчейн Tron — это децентрализованная экосистема развлекательного контента, запущенная в 2017 году китайским предпринимателем Джастином Саном. При создании проект позиционировался как новый вид соцсети без централизованного управления, где любой желающий может создавать контент и делиться им с сообществом. Развитием блокчейна занимается децентрализованная организация Tron DAO.

На основе Tron, по данным CoinGecko, функционируют около 48 криптовалют, включая стейблкоины и мемные токены.

Блокчейн Tron также пользуется большой популярностью из-за низких комиссий за транзакции. Большая часть операций в ведущем стейблкоине USDT проходит в этой сети по стандарту TRC-20. Из 117 млрд находящихся в обращении токенов Tether, на сеть Tron приходится более половины — около 60 млрд монет.

По состоянию на 21 августа, токен TRX занимает 10 место в рейтинге CoinMarketCap с капитализацией в $86,9 млрд. Только за последние сутки монета подрожала на 13%. SUN находится на 256 месте ($380 млн).

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами