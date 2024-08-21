Криптовалюта Tron обновила максимум за 3 года

В то время как цены на ведущие криптовалюты колеблются в узком диапазоне, показывая боковое движение, курс монеты Tron (TRX) вырос за неделю на 25%, Sun Token (SUN) за это же время взлетел на 95%.

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Рост токена

Токен Tron 21 августа обновил максимум за три года: он достиг $0,165. Последний раз на этом уровне актив торговался в апреле 2021 года.

Мемкоины экосистемы также показывают уверенный рост. За последние сутки Sundog (SUNDOG) поднялась в цене на 38%, Suncat (SUNCAT) — на 50%, а Sunpepe (SUNPEPE) — на 11%.

Что представляет собой сеть Tron

Блокчейн Tron — это децентрализованная экосистема развлекательного контента, запущенная в 2017 году китайским предпринимателем Джастином Саном. При создании проект позиционировался как новый вид соцсети без централизованного управления, где любой желающий может создавать контент и делиться им с сообществом. Развитием блокчейна занимается децентрализованная организация Tron DAO.

На основе Tron, по данным CoinGecko, функционируют около 48 криптовалют, включая стейблкоины и мемные токены.

Блокчейн Tron также пользуется большой популярностью из-за низких комиссий за транзакции. Большая часть операций в ведущем стейблкоине USDT проходит в этой сети по стандарту TRC-20. Из 117 млрд находящихся в обращении токенов Tether, на сеть Tron приходится более половины — около 60 млрд монет.

По состоянию на 21 августа, токен TRX занимает 10 место в рейтинге CoinMarketCap с капитализацией в $86,9 млрд. Только за последние сутки монета подрожала на 13%. SUN находится на 256 месте ($380 млн).