Moody's выявило более 40 тысяч компаний в ЕС с российским участием

В Евросоюзе насчитали 46 000 компаний с российским участием. Об этом сообщило агентство Moody's .

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Где больше всего

По состоянию на июль 2024 года Moody's определило десятки тысяч таких компаний, больше всего — в Чехии (12 480), Болгарии (9581), Германии (4296), Латвии (3338), Италии (2539).

Moody's отмечает, что, согласно решению Еврокомиссии, с июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения в ЕС должны придерживаться новых требований к отчетности финансовых операций россиян.

Они должны сообщать компетентным органам о переводах на сумму более 100 тыс. евро из ЕС в третьи страны, если их осуществляют компании с долей российского участия более 40%.

Требование введено в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России из-за войны в Украине. Страны-члены ЕС изучат информацию «для выявления потенциального нарушения или обхода санкций».