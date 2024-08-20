Официальный курс НБУ: Гривна упала до нового исторического минимума по отношению к евро

Национальный банк Украины снизил курс гривны к новому историческому минимуму по отношению к евро .

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Валютный рынок

НБУ установил на 21 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,3459 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.

Нацбанк на 21 августа установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,81 грн. Европейская валюта подорожала на 21 копейку. Это новый исторический рекорд, предыдущий был зафиксирован вчера 20 августа, когда курс гривны опустился до 45,60 грн за евро.

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