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20 августа 2024, 16:25 Читати українською

Более половины украинцев уверены, что ИИ не заменит их профессии — опрос Viber

51% украинцев уверены, что искусственный интеллект (ИИ) не заменит их профессии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Rakuten Viber.

51% украинцев уверены, что искусственный интеллект (ИИ) не заменит их профессии.
Фото: freepik.com

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Еще 31% респондентов предполагают такую вероятность, но не знают, как и когда это может произойти. 18% опрошенных ответили, что ИИ сможет заменить их профессии: 11% прогнозируют это в далеком будущем, а 7% уже учатся, чтобы уметь то, чего ИИ не сделает.

Ответы на вопрос «Как вы считаете, сможет ли ИИ заменить вашу профессию?» распределились следующим образом:

  • Нет, меня это не коснется — 51%;
  • Возможно, заменит, но пока неизвестно, как и когда — 31%;
  • Может, но в далеком будущем — 11%;
  • Может заменить, поэтому я учусь, чтобы уметь то, чего не сделает ИИ — 7%.

Использование инструментов ИИ

Результаты опроса показали, что 76% украинцев не пользуются инструментами ИИ в работе и обучении. В то же время 19% респондентов иногда обращаются к искусственному интеллекту для поиска информации или создания контента. Остальные 5% опрошенных используют ИИ на постоянной основе.

На вопрос «Начали ли вы использовать ИИ в работе и обучении?» ответы распределились следующим образом:

  • Не знаю, что это такое — 47%;
  • Не использую, лучше справляюсь самостоятельно — 27%;
  • Иногда использую для поиска информации или создания контента — 19%;
  • Да, использую постоянно — 5%;
  • Не использую, потому что на моей работе/учебе строгое отношение к ИИ — 2%.

Опрос

В анонимном опросе приняло участие более 20 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
paff
paff
20 августа 2024, 17:25
#
Плакаться и  *** не делать ИИ не сможет это да
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 августа 2024, 17:43
#
Наївні.
+
+15
TAN72
TAN72
20 августа 2024, 18:02
#
Поколение гугл, только и будет использовать, когда ума нет, у нас 75% идиотов с высшим образование у которых диплом куплен.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
20 августа 2024, 18:52
#
Отже в Україні серед всіх роботоспроможних людей тільки 24% є конкуретноспроможних на світовому ринку. Бо якщо ви не використовуєте інструменти у своїй дільяности, це значить, що ви вже відстаєте.
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