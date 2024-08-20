Более половины украинцев уверены, что ИИ не заменит их профессии — опрос Viber

51% украинцев уверены, что искусственный интеллект (ИИ) не заменит их профессии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Rakuten Viber.

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Еще 31% респондентов предполагают такую вероятность, но не знают, как и когда это может произойти. 18% опрошенных ответили, что ИИ сможет заменить их профессии: 11% прогнозируют это в далеком будущем, а 7% уже учатся, чтобы уметь то, чего ИИ не сделает.

Ответы на вопрос «Как вы считаете, сможет ли ИИ заменить вашу профессию?» распределились следующим образом:

Нет, меня это не коснется — 51%;

Возможно, заменит, но пока неизвестно, как и когда — 31%;

Может, но в далеком будущем — 11%;

Может заменить, поэтому я учусь, чтобы уметь то, чего не сделает ИИ — 7%.

Использование инструментов ИИ

Результаты опроса показали, что 76% украинцев не пользуются инструментами ИИ в работе и обучении. В то же время 19% респондентов иногда обращаются к искусственному интеллекту для поиска информации или создания контента. Остальные 5% опрошенных используют ИИ на постоянной основе.

На вопрос «Начали ли вы использовать ИИ в работе и обучении?» ответы распределились следующим образом:

Не знаю, что это такое — 47%;

Не использую, лучше справляюсь самостоятельно — 27%;

Иногда использую для поиска информации или создания контента — 19%;

Да, использую постоянно — 5%;

Не использую, потому что на моей работе/учебе строгое отношение к ИИ — 2%.

Опрос

В анонимном опросе приняло участие более 20 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.