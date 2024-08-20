«єОселя»: Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья на 10 млрд грн с начала года

С начала 2024 года по программе доступных кредитов «єОселя» выдано 5 896 кредитов на 10 млрд грн. Об этом заявил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Спрос на кредиты

«С начала года более 3 тысяч военнослужащих и силовиков смогли взять льготный кредит под 3% и улучшить условия проживания. Также такой кредит получили более тысячи медиков, педагогов и ученых. Другие категории граждан могут приобрести жилье на выгодных условиях — с начала года доступные кредиты под 7% взяли полторы тысячи украинцев без собственного жилья и более 350 внутренне перемещенных лиц и ветеранов», — отметил Телюпа.

За прошедшую неделю 163 украинских семьи получили кредиты на приобретение жилья на 276 млн грн.

Где выбирали жилье

На вторичном рынке приобрели жилье 115 украинцев, на первичном рынке — 48, из которых 15 объектов находятся в стадии строительства.

Всего за все время действия программы доступного кредитования кредиты получили 12 221 семья на сумму более 19,4 млрд грн.

Читайте: Кабмин уменьшил до 10% первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» для граждан до 25 лет

Кто может получить кредит

Льготный кредит с процентной ставкой в 3% могут получить военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Для других категорий граждан процентная ставка составляет 7%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОеля» до 10% для граждан до 25 лет включительно.