Предпринимателей Харькова освободили от ряда налогов

На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, землю и уплаты единого налога для ФОП 4 группы. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

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Что известно

Решением сегодняшней сессии мы продолжили освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФОП 4 группы до конца 2024 года.

«Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно, и в мире, который пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет. Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов смогут инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела», — говорится в сообщении.