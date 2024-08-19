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19 августа 2024, 16:37 Читати українською

Предпринимателей Харькова освободили от ряда налогов

На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, землю и уплаты единого налога для ФОП 4 группы. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, землю и уплаты единого налога для ФОП 4 группы.
Фото: apostrophe.ua

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Что известно

Решением сегодняшней сессии мы продолжили освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФОП 4 группы до конца 2024 года.

«Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно, и в мире, который пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет. Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов смогут инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
stas12345
stas12345
19 августа 2024, 17:06
#
Решил что надо компенсировать убытки свои и своих друзей
+
0
Три літри
Три літри
19 августа 2024, 18:11
#
Зрадничик не забарився
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