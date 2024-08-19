Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков более 96% гарантированного возмещения

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выплата вкладов

Речь идет о вкладчиках банков, обратившихся за получением гарантированной суммы. Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов.

На 1 августа текущего года накоплено 38,4 млрд грн. То есть Фондом предусмотрены средства для выплаты 100% гарантированных вкладов.

В июле 2024 года Фонд возместил вкладчикам 9,97 млн грн. В частности, 2,13 млн грн получили вкладчики АО «Мегабанк», 1,69 млн грн — АО «Банк Форвард», 1,58 млн грн — АО «МР Банк», 1,55 млн грн — АО «АКБ «Конкорд», 1,33 млн грн — АО «Укрбудинвестбанк».