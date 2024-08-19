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19 августа 2024, 12:27 Читати українською

Украинский бизнес резко замедлил темпы обновления. Причина — перебои с энергоснабжением

Украинские предприятия на фоне проблем с электричеством в июле 2024 г. ухудшили полугодовые ожидания и резко замедлили темпы восстановления. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Украинские предприятия на фоне проблем с электричеством в июле 2024 г.
Фото: depositphotos

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Ожидание бизнеса

«Ситуация с перебоями в электроснабжении негативно повлияла на шестимесячные ожидания: мы видим резкое падение — в июне показатель равнялся 0,55, а в июле он снизился до 0,22», — приводятся в отчете слова исполнительного директора ИЭД Оксаны Кузяков.

Согласно представленному графику ИЭД, последний раз этот показатель ожиданий был ниже в январе 2023 года.

«Также почти вдвое сократилась доля предприятий, работающих на полную мощность. Это один из сигналов, задерживающийся восстановление в краткосрочной перспективе. Единственное, что практически не изменилось, — это доля предприятий, которые не работают», — добавила Кузяков.

Уточняется, что доля предприятий с загруженностью 100% в июле упала с 20% до 11%, а 75−99% — с 37% до 34%.

Препятствие для бизнеса

В июле основным препятствием для деятельности бизнеса оставались перебои с электроснабжением — 78% против 65% месяцем ранее. Такой показатель соответствует ноябрю 2022 года, когда украинский бизнес впервые столкнулся со столь жесткими перебоями в энергоснабжении после российских атак, и фиксировал их до марта 2023 года.

Кроме того, в июле среди препятствий возросла опасность для работы — до 58% с 54% в июне и нехватка рабочей силы — до 47% с 42%.

«В тройке лидеров у нас опять нехватка рабочей силы в результате призыва и выезда сотрудников. Это препятствие изменилось местами с ростом цен на сырье, материалы и товары. Ранее мы наблюдали, что проблемы на рынке труда меньше беспокоят предприятия, но они все еще остаются актуальными: сейчас фактически каждый второй бизнес говорит о нехватке рабочей силы», — отметил эксперт ИЭД Евгений Ангел.

Согласно исследованию, доля испытывающих трудности с поиском работников выросла с 34,6% до 50,8%, неквалифицированных — с 28,7% до 37,8%.

В июле существенно возросла доля ожидающих роста цен в ближайшие три месяца — с 21,8% до 38,6%, хотя этот фактор и опустился в рейтинге проблем с 3-го на 4-е место, которое разделил с уменьшением спроса на продукцию и сервисы.

В то же время отмечается, что темпы сокращения оптимизма в краткосрочной перспективе приостановились, а долгосрочные планы бизнеса даже несколько улучшились: доля предприятий, планирующих расширить деятельность, увеличилась с 13,3% до 15,3%.

Методика опроса

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД в июле приняли участие 483 украинских промышленных предприятия, расположенных в 21 из 27 областей Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+90
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19 августа 2024, 12:34
#
Надо срочно налоги поднимать, а то темпы падают
+
0
Prya
Prya
19 августа 2024, 13:38
#
А власть, как обычно, тупит
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