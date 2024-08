Дональд Трамп заработал более $7 млн на NFT

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно опубликованному некоммерческой организацией Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) документу, политик хранит криптоактивы на базе Ethereum на сумму от $1−3 млн.

Кандидат в президенты от Республиканской партии также отчитался о получении роялти в объеме ~$7,16 млн от трех собственных коллекций невзаимозаменяемых токенов.

Речь идет о серии MugShot со своей фотографией из тюрьмы и двух тиражах цифровых карточек Trump Digital Trading Cards. Первый выпущен в декабре 2022 года, второй — через четыре месяца.

В июне 2024 года Трамп намекнул на релиз четвертой коллекции, сославшись на «желание сообщества». 1 августа политик представил лимитированную серию NFT-кроссовок с логотипом биткоина.

По данным аналитического сервиса Arkham Intelligence, активы политика в криптовалютах на момент написания оцениваются в $3,62 млн.

В мае суммарная стоимость монет в кошельке Трампа превысила $10 млн на фоне резкого скачка цены мем-коина MAGA (TRUMP), на который приходилось ~$7,12 млн от общей суммы. Посвященный экс-президенту токен не связан с ним и был приобретен за «обернутый» ETH на бирже Uniswap.

Напомним

В 2021 году Трамп заявлял, что биткоин «выглядит как афера», а инвестиции в цифровые активы назвал «потенциально ожидаемой катастрофой».

Однако в нынешнем электоральном цикле риторика политика изменилась. Он неоднократно обещал поддержку индустрии и защиту сектору майнинга, а также открыл прием пожертвований на выборную кампанию в криптовалютах.