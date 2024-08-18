Дональд Трамп заработал более $7 млн на NFT

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 августа 2024, 14:03 Читати українською

Дональд Трамп заработал более $7 млн на NFT

Экс-президент США Дональд Трамп владеет криптовалютами на сумму до $5 млн и заработал на инвестициях в NFT свыше $7 млн. Это следует из поданной им финансовой декларации, пишет Forklog.

Экс-президент США Дональд Трамп владеет криптовалютами на сумму до $5 млн и заработал на инвестициях в NFT свыше $7 млн.
Фото: bits.media

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно опубликованному некоммерческой организацией Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) документу, политик хранит криптоактивы на базе Ethereum на сумму от $1−3 млн.

Кандидат в президенты от Республиканской партии также отчитался о получении роялти в объеме ~$7,16 млн от трех собственных коллекций невзаимозаменяемых токенов.

Речь идет о серии MugShot со своей фотографией из тюрьмы и двух тиражах цифровых карточек Trump Digital Trading Cards. Первый выпущен в декабре 2022 года, второй — через четыре месяца.

В июне 2024 года Трамп намекнул на релиз четвертой коллекции, сославшись на «желание сообщества». 1 августа политик представил лимитированную серию NFT-кроссовок с логотипом биткоина.

По данным аналитического сервиса Arkham Intelligence, активы политика в криптовалютах на момент написания оцениваются в $3,62 млн.

В мае суммарная стоимость монет в кошельке Трампа превысила $10 млн на фоне резкого скачка цены мем-коина MAGA (TRUMP), на который приходилось ~$7,12 млн от общей суммы. Посвященный экс-президенту токен не связан с ним и был приобретен за «обернутый» ETH на бирже Uniswap.

Напомним

В 2021 году Трамп заявлял, что биткоин «выглядит как афера», а инвестиции в цифровые активы назвал «потенциально ожидаемой катастрофой».

Однако в нынешнем электоральном цикле риторика политика изменилась. Он неоднократно обещал поддержку индустрии и защиту сектору майнинга, а также открыл прием пожертвований на выборную кампанию в криптовалютах.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами