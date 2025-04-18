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18 апреля 2025, 16:37 Читати українською

С начала года рубль подорожал более чем на 40% в паре с долларом

российский рубль укрепился ниже отметки 81 за доллар, достигнув самого высокого уровня с 28 июня 2024 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные торгов 17 апреля 2025 года.

российский рубль укрепился ниже отметки 81 за доллар, достигнув самого высокого уровня с 28 июня 2024 года.

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Причины

«Цены на нефть — главный экспортный товар России — выросли 17 апреля на 3%», — отмечает агентство, ссылаясь на Brent, достигшая $90,65 за баррель. Рост цен на нефть, основной источник валютных поступлений россии, подпитал рубль. «С начала года рубль подорожал против доллара более чем на 40%, преимущественно из-за ожиданий ослабления напряженности между россией и США», — добавляют в Reuters, указывая на политическое потепление после заявлений спецпредставителя США Стива Виткоффа о «привлекательных коммерческих возможностях» с москвой.

Торговля и юань

«По состоянию на 12:00 рубль вырос на 1,5% — до 80,90 за доллар на фоне неактивной торговли перед празднованием православной Пасхи», — пишет Reuters. Относительно юаня, ключевой валюты для валютных интервенций центробанка России, рубль прибавил 0,1%, достигнув 11,08 на Московской бирже. Юань остается самой популярной иностранной валютой в России из-за санкций, ограничивающих сделки с долларами.

Источник: Минфин
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