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18 апреля 2025, 10:00 Читати українською

Цена Shiba Inu приближается к $0.00001198, а предпродажа Yeti Ouro собрала $3,3 млн

После заявлений Трампа о «Дне освобождения» криптовалютные рынки остаются в состоянии нестабильности, а цена Shiba Inu плавает около столь желанной базы в $0,00001198. В то же время Yeti Ouro (YETIO) выделяется в предпродаже, где уже собрано более 3,3 миллиона долларов.

После заявлений Трампа о «Дне освобождения» криптовалютные рынки остаются в состоянии нестабильности, а цена Shiba Inu плавает около столь желанной базы в $0,00001198.

Консолидация цен на Shiba Inu беспокоит инвесторов

Цена Shiba Inu в середине месяца, 25 апреля, упала примерно до $0,000012 к 16 апреля, что на 9% ниже почти максимальной цены в $0,000013. Экосистема SHIB подвергается испытанию бычьими настроениями на рынке в противовес неопределенности на рынках, а технические факторы ищут неизбежного прорыва или пробоя.

15 апреля цена Shiba Inu упала ниже психологически важного уровня $0,00001 с 2024 года до $0,0000098, после чего началось ралли с последним ростом на 4%. Это ценовое действие вызвало борьбу между медведями и быками SHIB.

Колебания цены SHIB привлекли огромную активность «китов»: крупные инвесторы купили до 874 миллиардов SHIB на пиках. Только за 24 часа количество крупных сделок на SHIB выросло на 173 %, а объем торгов составил около 1,31 триллиона SHIB на сумму 15,5 миллиона долларов. Такая активность является доказательством того, что учреждения по-прежнему стремятся покупать SHIB даже во времена неопределенности на коллективном розничном уровне.

Метрики SHIB (15−16 апреля 2025 года)

  • Текущая цена: $0.00001192
  • Изменение за 24 часа: -2,75%
  • Объем торгов: $151,49 млн (-17,73%)
  • Китовые сделки: 1,31 Т ШИБ ($15,5 МЛН)
  • Ранг рыночной капитализации: 17-й с 16-го

Ценовое действие Shiba Inu все еще удерживается у важной точки поддержки $0,000012345, но падение ниже этой точки поставит SHIB перед угрозой тестирования возможной цели снижения $0,000005840, что на 50% меньше. Оптимистично настроенные эксперты говорят о перспективах SHIB на 2025 год с ожиданиями от $0,0000137 до $0,0000721.

Предпродажный ажиотаж вокруг YETIO продолжает нарастать по мере созревания рынка

SHIB сталкивается с неспокойными рынками, но YETIO, прошедший аудит SOLIDProof, вызывает рябь своими результатами предпродаж. К настоящему моменту на третьем этапе YETIO собрала более 3,3 миллиона долларов, продав в общей сложности более 216 миллионов токенов на момент написания статьи. Цена 3-го этапа составляет $0,024 за штуку. Инвесторы в YETIO в настоящее время имеют доходность в размере 100 % от цены первого этапа в 0,012 доллара.

В эти пасхальные выходные Yeti Ouro увеличивает темпы роста, предлагая ограниченный 30-процентный бонус на все покупки токенов. С сегодняшнего дня и до вторника, 22 апреля 2025 года, пользователи могут воспользоваться этим специальным предложением, поскольку 3-я стадия подходит к концу — осталось всего 5 дней. Учитывая, что на четвертом этапе цена еще больше возрастет, сейчас нет лучшего времени для того, чтобы пополнить свои запасы и успеть до начала следующего этапа.

Привлекательность YETIO заключается не просто в монетах-мемах, а в связи с Yeti Go, инновационной гоночной игрой Play-to-Earn, созданной на движке Unreal Engine 5. Yeti Go — это игровой процесс нового поколения, в котором поразительные визуальные эффекты сочетаются с мощным звуковым оформлением, погружая игроков в мир, который больше похож на фильм-блокбастер, чем на традиционную игру. Разработанная в сотрудничестве со студией, стоящей за такими культовыми играми, как Call of Duty, Spider-Man, The Witcher и Dead Space, игра захватывает с самого начала и до конца. Звуковое сопровождение игры, разработанное профессионалами, среди которых такие номинированные на «Грэмми» исполнители, как Major Lazer, Vybz Kartel и Kabaka Pyramid, придает игровому процессу эмоциональный и захватывающий импульс.

Yeti Ouro также объявила о начале уникальной акции — разработать дизайн следующего игрового персонажа Yeti Go в рамках конкурса монет-мемов! Победитель получит постоянное место во вселенной Yeti Ouro, полное авторское вознаграждение и главный приз — $1 000 в токенах $YETIO. Десять других финалистов также получат по 250 долларов в токенах. Подробности участия в конкурсе и информацию о том, как принять в нем участие, можно найти на официальной платформе X компании Yeti Go.

Экономика токенов YETIO подкрепляет их инвестиционный тезис: общий запас токенов на блокчейне Ethereum составляет 1 миллиард штук. Распределение YETIO, основанное на механизме сокращения времени, включает 15 % YETIO в Play-to-Earn и вознаграждения и 5 % YETIO в сжигание.

Обзор рынка: Инвестиционные соображения SHIB vs YETIO

Когда SHIB преследует сложные рынки, YETIO предлагает инвестиционную альтернативу с переменным риском и вознаграждением. Испытанное и проверенное присутствие SHIB на рынке противоречит революционному игровому и токеномическому пути YETIO.

Триггеры для держателей SHIB в обозримом будущем включают в себя скорое обновление Shibarium Layer-3 и уровни сгорания, которые диктуют ценовые действия в ближайшие недели. Инвесторы YETIO, в свою очередь, могут получить выгоду от скорого обмена листингов токена, который произойдет одновременно с запуском Yeti Go.

Независимо от того, нацелены ли они на перспективы возврата SHIB или на предпродажную активность YETIO, криптовалютные инвесторы должны сохранять бдительность в условиях повсеместной волатильности рынка, чтобы использовать все возможности в зависимости от уровня допустимого риска, а также продолжительности инвестиций.

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Источник: Минфин
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