Цена Shiba Inu приближается к $0.00001198, а предпродажа Yeti Ouro собрала $3,3 млн

Консолидация цен на Shiba Inu беспокоит инвесторов

Цена Shiba Inu в середине месяца, 25 апреля, упала примерно до $0,000012 к 16 апреля, что на 9% ниже почти максимальной цены в $0,000013. Экосистема SHIB подвергается испытанию бычьими настроениями на рынке в противовес неопределенности на рынках, а технические факторы ищут неизбежного прорыва или пробоя.

15 апреля цена Shiba Inu упала ниже психологически важного уровня $0,00001 с 2024 года до $0,0000098, после чего началось ралли с последним ростом на 4%. Это ценовое действие вызвало борьбу между медведями и быками SHIB.

Колебания цены SHIB привлекли огромную активность «китов»: крупные инвесторы купили до 874 миллиардов SHIB на пиках. Только за 24 часа количество крупных сделок на SHIB выросло на 173 %, а объем торгов составил около 1,31 триллиона SHIB на сумму 15,5 миллиона долларов. Такая активность является доказательством того, что учреждения по-прежнему стремятся покупать SHIB даже во времена неопределенности на коллективном розничном уровне.

Метрики SHIB (15−16 апреля 2025 года)

Текущая цена: $0.00001192

Изменение за 24 часа: -2,75%

Объем торгов: $151,49 млн (-17,73%)

Китовые сделки: 1,31 Т ШИБ ($15,5 МЛН)

Ранг рыночной капитализации: 17-й с 16-го

Ценовое действие Shiba Inu все еще удерживается у важной точки поддержки $0,000012345, но падение ниже этой точки поставит SHIB перед угрозой тестирования возможной цели снижения $0,000005840, что на 50% меньше. Оптимистично настроенные эксперты говорят о перспективах SHIB на 2025 год с ожиданиями от $0,0000137 до $0,0000721.

Обзор рынка: Инвестиционные соображения SHIB vs YETIO

Когда SHIB преследует сложные рынки, YETIO предлагает инвестиционную альтернативу с переменным риском и вознаграждением. Испытанное и проверенное присутствие SHIB на рынке противоречит революционному игровому и токеномическому пути YETIO.

Триггеры для держателей SHIB в обозримом будущем включают в себя скорое обновление Shibarium Layer-3 и уровни сгорания, которые диктуют ценовые действия в ближайшие недели. Инвесторы YETIO, в свою очередь, могут получить выгоду от скорого обмена листингов токена, который произойдет одновременно с запуском Yeti Go.

Независимо от того, нацелены ли они на перспективы возврата SHIB или на предпродажную активность YETIO, криптовалютные инвесторы должны сохранять бдительность в условиях повсеместной волатильности рынка, чтобы использовать все возможности в зависимости от уровня допустимого риска, а также продолжительности инвестиций.

