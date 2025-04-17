Украинцы в последние дни больше продают валюты, чем покупают — Нацбанк

В последние месяцы украинские домохозяйства существенно снизили спрос на валюту, а в последние дни ее предложение на наличном рынке даже превышает спрос.

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«У нас существенно уменьшилась активность домохозяйств. Мы сейчас наблюдаем даже чистое предложение в последние дни», — сказал он.

Гелетий уточнил, что в апреле среднедневный спрос на наличном валютном рынке снизился до $17 млн с $31 млн в марте и $41 млн в феврале.

По его словам, на безналичном рынке также наблюдается существенное увеличение валового предложения валюты: в марте она достигла $240 млн в день с $213 в феврале, в то время как валовой спрос маржинально не существенно увеличился.

«Мы наблюдаем в течение марта, апреля ревальвацию гривны по отношению к доллару», — констатировал замглавы НБУ.

Он также отметил, что в текущих условиях Нацбанк отслеживает ситуацию на глобальных финансовых рынках, где тарифные противостояния обусловили увеличение волатильности и девальвация доллара к евро.

«Несмотря на ревальвацию в паре гривна-доллар, с учетом того, что основной валютой привязки является доллар, соответственно курс гривны к евро и другим валютам исчисляется по кросс-курсам, поэтому мы наблюдаем девальвацию к евро», — добавил Гелетий.

По данным НБУ, в марте чистая покупка населением валюты сократилась до $720 млн с $958 млн в феврале и $1,48 млрд в январе.