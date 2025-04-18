В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 15 копеек.
Курс валют на 18 апреля: доллар в банках подорожал на 12 копеек, евро — на 15 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,65 грн. Евро покупают за 46,55 грн, а продают за 47,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,03−41,15, евро — 46,80−47,05 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,42−41,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,12−47,13 грн/евро.
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Источник: Минфин
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