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17 апреля 2025, 18:06 Читати українською

В Минюсте объяснили, как вернуть доступ к заблокированным счетам

Министерство юстиции объяснило, как действовать в случае ареста счетов, и при каких условиях можно вернуть доступ к средствам — особенно если речь идет о зарплате, соцвыплатах или других поступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство юстиции объяснило, как действовать в случае ареста счетов, и при каких условиях можно вернуть доступ к средствам — особенно если речь идет о зарплате, соцвыплатах или других поступлениях.
Фото: НБУ

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Арест может быть наложен на все средства, находящиеся на счетах физического лица, независимо от их назначения. Это может произойти из решения государственного или частного исполнителя.

Однако законодательство предусматривает исключения и механизмы, позволяющие получить доступ к части или снять арест с определенных счетов.

Как снять арест с текущего счета во время военного положения

Согласно действующему законодательству, должник имеет право пользоваться средствами с текущего счета в пределах 16 000 гривен в месяц (две минимальные зарплаты в 2025 году).

Для этого следует обратиться к исполнителю с заявлением об определении текущего счета для расходных операций. В заявлении следует указать номер счета и банк, в котором он открыт. Исполнитель в течение двух рабочих дней с момента получения заявления принимает соответствующее постановление и безотлагательно направляет его банку.

Как снять арест со счетов целевого назначения

Отдельное внимание следует уделить счетам целевого назначения, в том числе тем, на которые поступают социальные выплаты, пенсии, заработная плата или стипендии.

Закон запрещает обращение взыскания на денежные средства, поступающие на такие счета. В то же время банки обычно открывают для их зачисления стандартный текущий счет, поскольку могут не иметь технической возможности для создания отдельного счета.

Взыскание не может быть обращено на следующие выплаты:

  • выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;
  • компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;
  • полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;
  • материальную помощь лицам, потерявшим право на пособие по безработице;
  • пособие по беременности и родам;
  • единовременную помощь в связи с рождением ребенка;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь людям, занятым уходом троих и более детей младше 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другую пособие на детей;
  • помощь в лечении;
  • помощь на погребение;
  • ежемесячное пособие в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;
  • дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

В случае ареста счета целевого назначения необходимо:

  • Подать исполнителю заявление о снятии ареста.
  • Добавить документы, подтверждающие специальный статус счета. Это может быть справка из банка о реквизитах счета, справка от работодателя, Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего выплаты.

Арест также может быть снят при следующих обстоятельствах:

  • завершение исполнительного производства;
  • возврат исполнительного документа в суд;
  • отмена мер обеспечения иска;
  • уплата всей суммы задолженности;
  • установление факта, что исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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