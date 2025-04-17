Министерство юстиции объяснило, как действовать в случае ареста счетов, и при каких условиях можно вернуть доступ к средствам — особенно если речь идет о зарплате, соцвыплатах или других поступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Минюсте объяснили, как вернуть доступ к заблокированным счетам
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Арест может быть наложен на все средства, находящиеся на счетах физического лица, независимо от их назначения. Это может произойти из решения государственного или частного исполнителя.
Однако законодательство предусматривает исключения и механизмы, позволяющие получить доступ к части или снять арест с определенных счетов.
Как снять арест с текущего счета во время военного положения
Согласно действующему законодательству, должник имеет право пользоваться средствами с текущего счета в пределах 16 000 гривен в месяц (две минимальные зарплаты в 2025 году).
Для этого следует обратиться к исполнителю с заявлением об определении текущего счета для расходных операций. В заявлении следует указать номер счета и банк, в котором он открыт. Исполнитель в течение двух рабочих дней с момента получения заявления принимает соответствующее постановление и безотлагательно направляет его банку.
Как снять арест со счетов целевого назначения
Отдельное внимание следует уделить счетам целевого назначения, в том числе тем, на которые поступают социальные выплаты, пенсии, заработная плата или стипендии.
Закон запрещает обращение взыскания на денежные средства, поступающие на такие счета. В то же время банки обычно открывают для их зачисления стандартный текущий счет, поскольку могут не иметь технической возможности для создания отдельного счета.
Взыскание не может быть обращено на следующие выплаты:
- выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;
- компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;
- полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;
- материальную помощь лицам, потерявшим право на пособие по безработице;
- пособие по беременности и родам;
- единовременную помощь в связи с рождением ребенка;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь людям, занятым уходом троих и более детей младше 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другую пособие на детей;
- помощь в лечении;
- помощь на погребение;
- ежемесячное пособие в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;
- дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.
В случае ареста счета целевого назначения необходимо:
- Подать исполнителю заявление о снятии ареста.
- Добавить документы, подтверждающие специальный статус счета. Это может быть справка из банка о реквизитах счета, справка от работодателя, Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего выплаты.
Арест также может быть снят при следующих обстоятельствах:
- завершение исполнительного производства;
- возврат исполнительного документа в суд;
- отмена мер обеспечения иска;
- уплата всей суммы задолженности;
- установление факта, что исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению.
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