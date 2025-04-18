Курсантам повысят стипендию с 1 мая: Кто и сколько будет получать

С 1 мая 2025 года размер стипендии курсантов высших военных учебных заведений Украины будет повышен. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Отмечается, что соответствующее постановление уже принято, и оно начинает работать с 1 мая.

Кто и сколько будет получать

стипендия будет 8 тысяч грн;

на последнем выпускном курсе у тех, кто учится на отлично, стипендия будет 20 тысяч грн;

при прохождении практики курсантам будут платить 20 тысяч грн.

Напомним

Ранее предполагалось, что повышение стипендии для курсантов будет с 1 марта 2025 года.