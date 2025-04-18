С 1 мая 2025 года размер стипендии курсантов высших военных учебных заведений Украины будет повышен. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Курсантам повысят стипендию с 1 мая: Кто и сколько будет получать
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Отмечается, что соответствующее постановление уже принято, и оно начинает работать с 1 мая.
Кто и сколько будет получать
- стипендия будет 8 тысяч грн;
- на последнем выпускном курсе у тех, кто учится на отлично, стипендия будет 20 тысяч грн;
- при прохождении практики курсантам будут платить 20 тысяч грн.
Напомним
Ранее предполагалось, что повышение стипендии для курсантов будет с 1 марта 2025 года.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Це аналогічно з тендером на 18 лимонів де поліцаї закуповують «Аерозольні балони підвищеної ємності, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії», аналогічно зрозуміло до чого готуються
До речі не треба плутати «балончик перцовий» і «балон» з назви тендера, балон в кілька разів більший