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18 апреля 2025, 12:17 Читати українською

Курсантам повысят стипендию с 1 мая: Кто и сколько будет получать

С 1 мая 2025 года размер стипендии курсантов высших военных учебных заведений Украины будет повышен. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

С 1 мая 2025 года размер стипендии курсантов высших военных учебных заведений Украины будет повышен.
Фото: НБУ

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Отмечается, что соответствующее постановление уже принято, и оно начинает работать с 1 мая.

Кто и сколько будет получать

  • стипендия будет 8 тысяч грн;
  • на последнем выпускном курсе у тех, кто учится на отлично, стипендия будет 20 тысяч грн;
  • при прохождении практики курсантам будут платить 20 тысяч грн.

Напомним

Ранее предполагалось, что повышение стипендии для курсантов будет с 1 марта 2025 года.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
18 апреля 2025, 12:55
#
Ну все зрозуміло, для чого прикормлюють і до чого готуються)0))

Це аналогічно з тендером на 18 лимонів де поліцаї закуповують «Аерозольні балони підвищеної ємності, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії», аналогічно зрозуміло до чого готуються

До речі не треба плутати «балончик перцовий» і «балон» з назви тендера, балон в кілька разів більший
+
0
financialGenius
financialGenius
18 апреля 2025, 14:36
#
Вангую что война будет до 28 идти точно , в разных формах , связано это с многими факторами и с выделенными средствами до 28 года некоторых европейских стран , плюс выше комментарий тоже имеет значение — не просто так прикармливают и мотивируют идти в военные институты и проходить обязательно военную кафедру , которая в 2005 году была платная и многие из моих однокурсников даже бесплатно не хотели идти , не то что за 800 долларов (на то время) за два года обучения + тотальная коррупция была при сдачи экзаменов и две недели или месяц кудато нужно было ехать и жить в казармах …
+
0
financialGenius
financialGenius
18 апреля 2025, 14:39
#
Мне немного интересно , как сейчас те люди которые закончили кафедру и получили звание за свои деньги , потом кормили жармоедов 20 лет что бы те когда война началась пошли в тцк и бустыицировали людей без каких либо навыков на мясные штурмы — за голову хватаются или находят оправдания ошибки молодости …
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