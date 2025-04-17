К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 17 апреля: евро подорожал на межбанке на 15 копеек
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Открытие 17 апреля
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Закрытие 17 апреля
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Изменения
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41,30/41,33
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41,42/41,45
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12/12
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46,92/46,94
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47,06/47,09
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14/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,92−41,55 грн. Евро покупают за 46,52 грн, а продают за 47,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,05−41,15, евро — 46,84−47,09 грн.
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Источник: Минфин
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