Криптобиржа eXch прекращает деятельность, Bybit закрывает большинство Web3-сервисов: что нового

Криптобиржа Bybit прекратит работу большинства Web3-сервисов

Криптовалютная биржа Bybit объявила о закрытии большинства своих Web3-сервисов. До конца мая компания планирует прекратить активность по нескольким направлениям.

Согласно заявлению, с 31 мая станут недоступны кошельки Cloud Wallet и Keyless Wallet, мультичейн-платформа DEX Pro, виджет кросчейн-свопов Swap&Bridge.

28 апреля биржа также отключит программу лояльности Web3 Points, позволяющую получать скидки на комиссии и другие бонусы за активность в сети.

В компании заявили, что изменения помогут сконцентрироваться на ключевых продуктах.

В Bitwise назвали драйверы роста биткоина во втором квартале

Эксперты американской инвестиционной компании Bitwise назвали итоги первого квартала «разочаровывающими», но отметили ряд положительных событий и выделили потенциальные драйверы возобновления роста первой криптовалюты.

В обзоре рынка за первые три месяца года аналитики выделили благоприятный для индустрии разворот регуляторной политики в США:

президент Дональд Трамп своими указами создал рабочую группу по цифровым активам и поручил «дать ход» созданию биткоин-резерв;

власти прекратили операцию Choke Point 2.0 по дебанкингу участников отрасли;

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла большинство расследований против криптокомпаний и смягчила подход к DeFi.

В первом квартале индустрия зафиксировала несколько максимумов, отметили специалисты Bitwise:

капитализация стейблкоинов составила $218 млрд;

сектор токенизированных активов расширился до $19 млрд;

объем торгов биткоин-фьючерсами превысил $800 млрд, а открытый интерес в деривативах — $16 млрд;

публичные компании накопили в биткоин-резервах около 688 000 BTC;

совокупная стоимость транзакций в Ethereum и L2-сетях экосистемы блокчейна составляла более $1,2 млрд.

Эксперты компании указали четыре ключевых катализатора ожидаемого восстановления ралли:

рост глобальной денежной массы (агрегата М2), что «исторически являлось благоприятным условием» для рисковых активов вроде биткоина и криптовалют. Дополнительным фактором может выступить неопределенность вокруг введения торговых тарифов;

продолжение прокриптовалютной политики правительством США и внесение большей ясности в регулирование;

расширение внедрения стейблкоинов традиционными финансовыми учреждениями;

возрождение нарратива о биткоинах как твердых деньгах и цифровом золоте, способное выступить хеджем, независимым «от тарифов, контроля капитала и валютных манипуляций».

Криптобиржа eXch прекращает деятельность

Руководство криптовалютной биржи eXch приняло решение о прекращении деятельности с 1 мая 2025 года. До этого платформа столкнулась с критикой из-за подозрений в пособничестве отмыванию средств во время взлома площадки Bybit.

Напомним, 21 февраля 2025 года Bybit столкнулась со взломом на $1,46 млрд. Предполагается, что за ним стоит хакерская группировка Lazarus Group, тесно связанная с правительством Северной Кореи.

По данным аналитика под псевдонимом ZachXBT, из этой суммы около $35 млн было отмыто с помощью сервиса eXch. В команде биржи со своей стороны обвинили эксперта в распространении негативной информации и необоснованных обвинений.

Официальная позиция руководства такова, что eXch никак не связана с Lazarus Group, не отмывала для них деньги, а средства пользователей находятся в полной безопасности.

В то же время, команда проекта признала, что какая-то незначительная часть от украденных активов действительно поступила на кошелек, связанный с платформой. Эти средства обещали пожертвовать на благотворительность.

В заявлении от 17 апреля 2025 года eXch отметила, что столкнулась с какой-то «трансатлантической операцией», направленной на дискредитацию платформы. В связи с этим в руководстве приняли решение прекратить деятельность.

Binance проконсультировала ряд стран по вопросам создания биткоин-резервов

Криптовалютная биржа Binance консультирует ряд стран по вопросам регулирования цифровых активов и активно участвует в разработке стратегий формирования криптовалютных резервов. Об этом рассказал CEO компании Ричард Тенг в интервью Financial Times.

Он отметил, что США задают тон в сфере криптозаконодательства под руководством президента Дональда Трампа. По его словам, инициативы по созданию национального запаса биткоина и новых нормативных рамок вызвали интерес других стран к подобным проектам.

Представитель Binance не стал раскрывать, с какими именно государствами сотрудничает компания, однако отметил, что за помощью уже обратились многие страны.

Тенг подчеркнул, что около четверти сотрудников биржи занимаются вопросами соблюдения норм регулирования. Он добавил, что теперь компания «имеет форму и вид, которые госорганы ценят гораздо больше, чем раньше».