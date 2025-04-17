Граждане, решившие продать собственные автомобили, должны уплатить налоги. Ставки налога зависят от типа транспорта и количества сделок за год. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Продажа авто: сколько придется заплатить налогов
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Как определить сумму налога
В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда — доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору плательщика):
- среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или рыночной стоимости, определенной по закону.
Если физическое лицо решило продать:
легковой автомобиль, мотоцикл и/или мопед ставка налога на доходы физических лиц за:
- первая продажа за год — не облагается налогом;
- вторая продажа — 5 %;
- третий и более — 18%.
автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехнику и другое движимое имущество:
- первый и второй продажи — 5%;
- третий и более — 18%.
Доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5%.
Обращаем внимание: если физическое лицо продало движимое имущество и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то он обязан:
- до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном положении и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства,
- до 1 августа уплатить определенные налоговые обязательства.
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