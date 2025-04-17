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17 апреля 2025, 17:44 Читати українською

Продажа авто: сколько придется заплатить налогов

Граждане, решившие продать собственные автомобили, должны уплатить налоги. Ставки налога зависят от типа транспорта и количества сделок за год. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Граждане, решившие продать собственные автомобили, должны уплатить налоги.
Фото: depositphotos

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Как определить сумму налога

В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда — доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору плательщика):

  • среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или рыночной стоимости, определенной по закону.

Если физическое лицо решило продать:

легковой автомобиль, мотоцикл и/или мопед ставка налога на доходы физических лиц за:

  • первая продажа за год — не облагается налогом;
  • вторая продажа — 5 %;
  • третий и более — 18%.

автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехнику и другое движимое имущество:

  • первый и второй продажи — 5%;
  • третий и более — 18%.

Доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5%.

Обращаем внимание: если физическое лицо продало движимое имущество и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то он обязан:

  • до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном положении и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства,
  • до 1 августа уплатить определенные налоговые обязательства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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