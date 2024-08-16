Райффайзен каждые 3-5 дней завозит наличный доллар и евро в Украину, Ощадбанк на втором месте по объемам

Райффайзен Банк каждые 3−5 дней завозит наличную иностранную валюту в Украину. Об этом «Минфину» сообщил директор департамента денежного обращения, инкассации средств и перевозки валютных ценностей этого финучреждения Виктор Гаркуша.

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«Райф был одним из первых банков, после начала полномасштабного вторжения построил сухопутную логистику доставки иностранной валюты в Украину. В 2023 году наш банк завозил около 70% всей наличной валюты в страну и был первым, кто следил за качеством ввозимой валюты, обменивал изношенную валюту и вывозил ее с рынка», — отметил он.

На второе место по объемам поставок эксперты ставят государственный Ощадбанк, который завозил наличную инвалюту не только на потребности собственных отделений, но и для банков-партнеров.

«Ощадбанк — один из немногих банков, который самостоятельно ввозит иностранную валюту из-за границы. Это исключительно эмиссионные банкноты», — заверили «Минфин» в пресс-службе Ощадбанка.

В этом году украинские банки существенно нарастили объемы завоза иностранных банкнот. По данным Нацбанка, в июне 2024 года они подросли, по сравнению с предыдущим месяцем, на 13% (до $1,3 млрд), по сравнению с июнем-2023 — в 2,1 раза, с июнем-2022 — в 3,9 раза. Еще более внушительный рост, в сравнении с довоенным 2021-м, когда в тот же месяц в страну поставили только $144 млн, это 9-кратная разница.

Наличный доллар/евро активно завозят в Украину в течение всего первого полугодия 2024 года — совокупно было поставлено аж $7,5 млрд, что в полтора раза больше аналогичного показателя 2023 года ($4,7 млрд) и в 5 раз больше — если брать довоенный 2021-й год ($1,4 млрд).

Детальнее о поставках наличной инвалюты в Украине и проблемах, связанных со старыми и ветхими банкнотами можно прочитать в статье «Минфина» — «За полгода в Украину ввезли $7,5 млрд наличной валюты: почему людям выдают „некрасивые“ доллары».

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