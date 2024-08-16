SEC оштрафует брокеров за использование мессенджеров в контактах с клиентами

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 августа 2024, 12:16 Читати українською

SEC оштрафует брокеров за использование мессенджеров в контактах с клиентами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о новом пуле штрафов на сумму свыше $390 млн за нарушение правил ведения и хранения электронных коммуникаций со стороны на 26 компаний финансового сектора. Среди оштрафованных компаний — брокерские фирмы, инвестиционные консультанты и компании с двойной регистрацией. Об этом пишет FinTechInsider.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о новом пуле штрафов на сумму свыше $390 млн за нарушение правил ведения и хранения электронных коммуникаций со стороны на 26 компаний финансового сектора.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как отмечается в релизе регулятора, все компании признали факты, изложенные в постановлениях SEC, и согласились оплатить штрафы, а три компании вообще самостоятельно сообщили о нарушениях и получили значительно меньшие штрафы. Наибольшие штрафы в размере $50 млн получили Ameriprise Financial Services, LLC, Edward D. Jones & Co., LP, LPL Financial LLC и Raymond James & Associates, Inc.

Нарушения включали использование несогласованных методов коммуникации на разных уровнях компаний, включая руководителей и менеджеров высшего звена. Компании обвиняются в нарушении положений о ведении документации закона о ценных бумагах и биржах и закона об инвестиционных консультантах или обоих законов одновременно.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отдельно объявила об урегулировании с The Toronto Dominion Bank, Cowen and Company и Truist Bank за связанные нарушения.

Кроме штрафов компаниям предписано прекратить будущие нарушения соответствующих положений о ведении документации.

Ранее SEC также запретила использование сторонних приложений для обмена сообщениями и текстами с рабочих мобильных телефонов сотрудников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает jammerwock и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами