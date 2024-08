SEC оштрафует брокеров за использование мессенджеров в контактах с клиентами

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как отмечается в релизе регулятора, все компании признали факты, изложенные в постановлениях SEC, и согласились оплатить штрафы, а три компании вообще самостоятельно сообщили о нарушениях и получили значительно меньшие штрафы. Наибольшие штрафы в размере $50 млн получили Ameriprise Financial Services, LLC, Edward D. Jones & Co., LP, LPL Financial LLC и Raymond James & Associates, Inc.

Нарушения включали использование несогласованных методов коммуникации на разных уровнях компаний, включая руководителей и менеджеров высшего звена. Компании обвиняются в нарушении положений о ведении документации закона о ценных бумагах и биржах и закона об инвестиционных консультантах или обоих законов одновременно.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отдельно объявила об урегулировании с The Toronto Dominion Bank, Cowen and Company и Truist Bank за связанные нарушения.

Кроме штрафов компаниям предписано прекратить будущие нарушения соответствующих положений о ведении документации.

Ранее SEC также запретила использование сторонних приложений для обмена сообщениями и текстами с рабочих мобильных телефонов сотрудников.