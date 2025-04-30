В Украине полиция арестовала имущество России почти на 20 миллиардов

Нацполиция Украины продолжает выявлять и арестовывать активы, связанные с российским капиталом, передавая их в государственное управление. Общая сумма арестованного имущества превысила 20 млрд грн. Об этом рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

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«Следователи полиции продолжают устанавливать активы, так или иначе связанные с РФ. С начала полномасштабного вторжения мы арестовали более сотни объектов — это месторождения, заводы, офисные центры и другие активы», — отметил Цуцкиридзе.

По его словам, более 17 млрд арестованных активов уже передали в управление государственного Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Вырученные от реализации этих активов средства поступают в государственный бюджет и направляются на нужды Вооруженных Сил Украины и восстановление объектов критической инфраструктуры, разрушенных в результате боевых действий.

Цуцкиридзе заявил, что особое внимание полиция уделяет документированию попыток выведения активов за границу.

«Полиция во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора делает все необходимое, чтобы ни один принадлежащий или связанный с российским бизнесом актив не оставался в тени. Ни одна гривна не должна работать на экономику государства-агрессора», — подчеркнул он.