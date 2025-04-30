Главное за среду: налоговые декларации в «Дии», подъем азиатских валют
Команда «Дии» обновила форму налоговой декларации. Теперь в приложении «Дия» снова можно подать документы и об уплате военного сбора за несколько кликов. С 1 апреля на портале государственных услуг и в приложении «Действие» временно была недоступна функция подачи налоговых деклараций. Прекращение работы связано с обновлением форм отчетности для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
Гетманцев: Критерии вхождения в «Клуб белого бизнеса» будут пересмотрены
Правительство планирует пересмотреть критерии для включения предприятий в «Клуб белого бизнеса», что дает налоговые преференции добросовестным плательщикам. Речь идет не только об смягчении условий, но и об устранении технических недостатков, мешающих добропорядочному бизнесу оставаться в списке.
Азиатские валюты на подъеме: потеря доверия к доллару играет в их пользу — Goldman Sachs
Валюты Южной Кореи, Сингапура и Китая имеют высокие шансы выиграть от тенденции центральных банков к диверсификации своих валютных резервов и уменьшению доли доллара США. Такой прогноз озвучили стратеги Goldman Sachs.
Народный рейтинг банков: банкиры уже начали приходить к клиентам с проверками
В марте читатели «Минфина» оставили 397 отзывов на работу банков, из которых 237 зачислены и направлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели, что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.
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